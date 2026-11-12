У п'ятницю, 13 листопада, геомагнітна обстановка лишиться переважно спокійною: науковці прогнозують слабку сонячну активність, але не виключають короткочасних незначних збурень.

Прогноз магнітних бур в Україні на цей тиждень лишається спокійним - у п'ятницю, 13 листопада, геомагнітна обстановка буде слабкою.

У четвер, 12 листопада, науковці зафіксували К-індекс магнітної бурі на рівні 3, що відповідає слабкому рівню геомагнітної активності. На 13 листопада синоптики космічної погоди прогнозують переважно спокійну обстановку.

Про це повідомляють фахівці meteoagent та науковці Британської геологічної служби, передають "Контракти.UA".

За їхніми даними, швидкість сонячного вітру залишається дещо підвищеною через залишковий вплив корональної діри, однак поступово знижується. У найближчі дні активність очікується переважно спокійною, хоча не виключають короткочасних періодів незначного збурення.

Хто найбільше відчує зміни

Магнітні бурі впливають на самопочуття людей і до, і після сильного збурення. Особливо чутливими є метеозалежні люди, гіпертоніки та ті, хто має серцево-судинні захворювання.

У цих категорій може боліти голова, підвищуватися тиск, з'являтися слабкість і безсоння. Тому навіть слабка геомагнітна активність 13 листопада здатна позначитися на їхньому стані.

Як легше перенести слабкі збурення

Медики радять у такі дні більше відпочивати, пити достатньо води, зменшити фізичні навантаження та не зловживати кавою. Людям із хронічними хворобами варто тримати під рукою звичні ліки.

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