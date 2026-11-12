В пятницу, 13 ноября, геомагнитная обстановка останется преимущественно спокойной: ученые прогнозируют слабую солнечную активность, но не исключают кратковременных незначительных возмущений.

Прогноз магнитных бурь в Украине на эту неделю остается спокойным - в пятницу, 13 ноября, геомагнитная обстановка будет слабой.

В четверг, 12 ноября, ученые зафиксировали К-индекс магнитной бури на уровне 3, что соответствует слабому уровню геомагнитной активности. На 13 ноября синоптики космической погоды прогнозируют преимущественно спокойную обстановку.

Об этом сообщают специалисты meteoagent и ученые Британской геологической службы, передают "Контракты.UA".

По их данным, скорость солнечного ветра остается несколько повышенной из-за остаточного влияния корональной дыры, однако постепенно снижается. В ближайшие дни активность ожидается преимущественно спокойной, хотя не исключаются кратковременные периоды незначительного возмущения.

Кто больше всего почувствует изменения

Магнитные бури влияют на самочувствие людей и до, и после сильного возмущения. Особенно чувствительны метеозависимые люди, гипертоники и те, кто имеет сердечно-сосудистые заболевания.

У этих категорий может болеть голова, повышаться давление, появляться слабость и бессонница. Поэтому даже слабая геомагнитная активность 13 ноября способна отразиться на их состоянии.

Как легче перенести слабые возмущения

Медики советуют в такие дни больше отдыхать, пить достаточно воды, уменьшить физические нагрузки и не злоупотреблять кофе. Людям с хроническими болезнями стоит держать под рукой привычные лекарства.

Ранее Politeka сообщала, погода в Украине 12 ноября: синоптики предупредили, где будут дожди и мокрый снег.

Также Politeka сообщала, снег в Карпатах и потепление до +20°: синоптики предупредили, когда погода изменится.