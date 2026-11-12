В октябре 2026 года спрос на вторичное жилье в Хмельницкой области упал на 20%, но квартиры все равно подорожали. Однокомнатная квартира на вторичном рынке области стоила 51 тысячу долларов, а аренда осталась на уровне 16 тысяч гривен.

Аренда квартир в Украине остается одним из самых чувствительных показателей рынка, тогда как спрос на вторичное жилье в Хмельницкой области в октябре упал сразу на 20% по сравнению с сентябрем. Такие данные обнародовал маркетплейс недвижимости DIM.RIA, пишет «Поділля News».

Это один из самых больших показателей падения спроса среди регионов Украины. Сильнее интерес к покупке вторичного жилья сократился только в Тернопольской (-25%) и Винницкой (-22%) областях. Такой же показатель, как и Хмельницкая область, имела Кировоградская - минус 20%.

Цены на вторичном рынке все равно выросли

Несмотря на падение спроса, квартиры на вторичном рынке Хмельницкой области подорожали. Медианная стоимость однокомнатного жилья в октябре составила 51 тысячу долларов, что на 2% больше, чем в сентябре.

Для сравнения: в соседней Тернопольской области однокомнатные квартиры стоили 65 тысяч долларов, в Винницкой - 63 тысячи, а в Черновицкой - 64 тысячи долларов. То есть жилье в Хмельницкой области остается одним из самых доступных среди западных регионов.

Новостройки тоже дорожают

На первичном рынке области медианная стоимость квадратного метра в октябре составила 895 долларов. За месяц показатель вырос на 2,3%.

Дороже новостройки были только в Винницкой области - там квадратный метр стоил 1065 долларов. В Тернопольской области медианная цена составила 863 доллара, а в Черновицкой - 797 долларов за квадратный метр.

В целом в Украине цены на новостройки в октябре преимущественно росли. Больше всего квадратный метр подорожал в Запорожской (+10,7%), Полтавской (+6,2%) и Кировоградской (+5,2%) областях.

Сколько стоит аренда

В отличие от рынка купли-продажи, аренда жилья в Хмельницкой области в октябре осталась стабильной. Медианная стоимость аренды однокомнатной квартиры составила 16 тысяч гривен в месяц - столько же, сколько и в сентябре.

В соседних областях арендовать однокомнатное жилье было дороже: в Винницкой - 22 тысячи гривен, в Тернопольской - 20,7 тысячи гривен в месяц. По Черновицкой области данных для сравнения аналитики не привели.

При этом в целом в Украине DIM.RIA зафиксировал сокращение спроса на аренду жилья во всех регионах.

На что смотреть в договоре аренды

Если вы планируете арендовать квартиру в Хмельницкой области, обратите внимание на несколько моментов в договоре. Прежде всего зафиксируйте сумму залога и условия его возврата, а также порядок повышения арендной платы.

Отдельно пропишите, кто платит коммунальные услуги, и укажите показатели счетчиков на момент заезда. Это поможет избежать споров с владельцем в конце срока аренды.

Главная особенность рынка недвижимости Хмельницкой области в октябре - сочетание падения спроса на вторичное жилье с ростом цен на квартиры. При этом арендная плата осталась на уровне предыдущего месяца.

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