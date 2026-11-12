Чтобы подтвердить источник доходов для банка, нужен документ, который прямо связывает деньги на счете с законным событием: зарплатой, продажей имущества, наследством или займом. Для официальных доходов достаточно выписки из ГРФЛ и справок ОК-5 и ОК-7, которые бесплатно формируют в «Дії» или на веб-портале ПФУ.

Подтверждение доходов для банка стало привычной процедурой для миллионов клиентов украинских банков. Чтобы подтвердить источник средств, нужен документ, который прямо связывает деньги на счете с законным событием: зарплатой, продажей имущества, наследством, подарком или займом. Для официальных доходов подходят выписка из ГРФЛ и справки ОК-5 и ОК-7, которые бесплатно формируются в «Дії», электронном кабинете плательщика или на веб-портале ПФУ.

Требование объясняется финансовым мониторингом. Согласно Закону №361-IX банк является субъектом первичного финмониторинга и вправе требовать документы и пояснения по операциям клиента. Положение НБУ №65 от 19 мая 2020 года детализирует обязанность выяснять источники происхождения средств и состояния - глубина проверки зависит от уровня риска.

Закон считает пороговой операцию от 400 000 гривен, но только при наличии дополнительного признака: наличные, перевод за границу или участие политически значимого лица. Вместе с тем банк может запросить документы и на заметно меньшую сумму, если операция не похожа на привычное для вас поведение. Банковский меморандум ограничивает исходящие P2P-переводы 100 000 гривен в месяц для клиентов низкого и среднего риска и 50 000 гривен - для высокого.

Чаще всего запросы поступают после внесения крупной суммы наличных, зачисления средств из-за границы или резкого роста поступлений на карту. Кроме того, банк интересуется источником денег перед крупной покупкой или открытием значительного депозита. Еще один повод - несоответствие между анкетой и реальными оборотами: если в анкете указан доход 20 000 гривен в месяц, а на счет поступило 600 000, банк попросит пояснения даже при вполне законной операции.

Универсальные документы о доходах

Базовый документ - выписка из Государственного реестра физических лиц - плательщиков налогов (ГРФЛ). Она показывает все доходы, о которых отчитались работодатели, заказчики и другие налоговые агенты. Запрос можно подать в «Дії», «Моїй податковій» или электронном кабинете плательщика - ответ обычно приходит в течение часа.

Справку о доходах за последние 6 или 12 месяцев выдает бухгалтерия работодателя - она пригодится, когда зарплата высокая и нужно показать среднемесячный доход. Налоговая декларация вместе с квитанцией о принятии подтверждает доходы, с которых вы самостоятельно уплатили налог: аренду, продажу имущества или заработок за границей.

Какие документы нужны для каждого случая

Набор документов зависит от того, откуда появились средства:

зарплата: выписка из ГРФЛ, справка ОК-7, справка о доходах с места работы;

выписка из ГРФЛ, справка ОК-7, справка о доходах с места работы; ФОП: декларация плательщика единого налога с квитанцией, книга учета доходов, выписка из реестра плательщиков единого налога;

декларация плательщика единого налога с квитанцией, книга учета доходов, выписка из реестра плательщиков единого налога; пенсия и соцвыплаты: справка о размере пенсии или пособия с веб-портала ПФУ;

справка о размере пенсии или пособия с веб-портала ПФУ; продажа недвижимости: нотариальный договор купли-продажи и подтверждение оплаты;

нотариальный договор купли-продажи и подтверждение оплаты; продажа авто: договор купли-продажи, заключенный в сервисном центре МВД или у нотариуса;

договор купли-продажи, заключенный в сервисном центре МВД или у нотариуса; наследство: свидетельство о праве на наследство от нотариуса;

свидетельство о праве на наследство от нотариуса; подарок: договор дарения, в котором указаны сумма, дата и стороны;

договор дарения, в котором указаны сумма, дата и стороны; заем: письменный договор займа или расписка, для крупных сумм - нотариальное удостоверение;

письменный договор займа или расписка, для крупных сумм - нотариальное удостоверение; доходы из-за границы: выписка иностранного банка, трудовой договор, расчетные листки, налоговые документы с переводом;

выписка иностранного банка, трудовой договор, расчетные листки, налоговые документы с переводом; криптовалюта: выписка с биржи и история вывода средств на карту.

Документы на иностранном языке банки обычно просят перевести на украинский, а для официальных бумаг госорганов иногда требуют апостиль. Нужно ли нотариальное заверение, решает конкретное учреждение - уточните это до заказа перевода.

Сложнее всего подтвердить деньги, которые годами хранились дома или на криптобирже. Здесь помогают выписки о снятии средств со счетов или закрытии депозитов в прошлом, старые декларации, справки о доходах за прошлые годы и таможенная декларация о ввозе валюты. Пояснение стоит составить хронологически: когда и из каких доходов вы накопили сумму.

Что делать, если банк не принял документы

Единого срока ответа на запрос банка закон не устанавливает, поэтому ориентируйтесь на срок, указанный в самом запросе. Если документы собрать не успеваете, письменно попросите продление и укажите, когда их подадите. Когда документов нет совсем, напишите подробное пояснение с датами, суммами и косвенными доказательствами: выписками, перепиской, подтверждением сделки.

Без каких-либо документов банк может ограничить расходные операции или отказаться от обслуживания по статье 15 Закона №361-IX. Поэтому самый надежный сценарий - собрать пакет документов заранее, еще до того, как банк его запросит.

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