Цены на частные дома на вторичном рынке за год выросли почти во всех регионах Украины. Больше всего подорожало жилье в Винницкой и Тернопольской областях - сразу на 38 процентов.

Цены на недвижимость в Украине снова выросли: за год частные дома на вторичном рынке подорожали почти во всех регионах. Больше всего стоимость выросла в Винницкой и Тернопольской областях - сразу на 38 процентов, свидетельствуют данные платформы ЛУН, которые приводит РБК-Украина.

Но в отдельных городах цены, наоборот, просели. Например, медианная стоимость частного дома во Львове за год снизилась на 5 процентов, а в Чернигове - сразу на 17 процентов.

Самые высокие цены - в областных центрах

Самые дорогие частные дома на вторичном рынке продают в Киеве. Медианная цена там составляет 230 тысяч долларов, что на 9 процентов больше, чем год назад.

В города с самым дорогим жильем также вошли Львов (210 тысяч долларов, -5 процентов), Ужгород (175 тысяч, +3 процента), Одесса (165 тысяч, +9 процентов), Черновцы (143 тысячи, +13 процентов), Ивано-Франковск (140 тысяч, +4 процента) и Тернополь (132 тысячи, +18 процентов).

Самый дешевый частный дом среди областных центров - в Чернигове: медианная цена составляет 26,4 тысячи долларов, что на 17 процентов меньше, чем в прошлом году.

Как изменились цены в областях

На уровне областей сильнее всего дома подорожали в Винницкой и Тернопольской областях - на 38 процентов. Существенно выросли цены и в других регионах:

Волынская область - на 37 процентов, до 80 тысяч долларов;

Запорожская область - на 37 процентов, до 22 тысяч долларов;

Черновицкая область - на 33 процента, до 50,5 тысячи долларов;

Ровенская область - на 31 процент, до 58,8 тысячи долларов;

Одесская область - на 27 процентов, до 70 тысяч долларов.

Самые дорогие дома среди областей - в Киевской области: медианная цена составляет 122 тысячи долларов (+11 процентов). Далее идут Львовская область с показателем 96 тысяч долларов (+20 процентов) и Ивано-Франковская - 93 тысячи долларов (+19 процентов).

Самое дешевое жилье на вторичном рынке - в Черниговской области. Медианная цена дома там составляет 11,8 тысячи долларов, что на 18 процентов больше, чем год назад.

На что обратить внимание при покупке

Покупая частный дом на вторичном рынке, стоит проверить документы на право собственности, технический паспорт и оформление земельного участка. Отсутствие хотя бы одного из этих документов может стать поводом отказаться от сделки или пересмотреть цену.

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