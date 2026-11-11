Минобороны утвердило изменения в Инструкцию по организации учета личного состава ВСУ. Новые правила, вступившие в силу 30 октября 2026 года, касаются учета погибших защитников, военных после СЗЧ, переводов между частями и кандидатов на службу.

Воинский учет в Украине претерпел очередные изменения. Министерство обороны утвердило новые правила организации учета личного состава Вооруженных сил, которые начали действовать с 30 октября 2026 года.

Речь идет об изменениях в Инструкцию по организации учета личного состава. Их утвердили приказом Минобороны №357 от 5 октября 2026 года. Об этом сообщает сайт «Патриот Донбасса» со ссылкой на документ.

Новые правила охватывают четыре направления: учет погибших защитников, военных, вернувшихся после самовольного оставления части, переводы между подразделениями и постановку на учет кандидатов на службу.

Как теперь будут исключать из списков погибших

Самые важные изменения касаются семей погибших военных. Речь о тех, кто ранее считался пропавшим без вести или находился в плену, а позже их гибель официально подтвердили.

Теперь датой исключения из списков личного состава будет день государственной регистрации смерти, указанный в актовой записи. Раньше брали дату из медицинского свидетельства о смерти.

Из-за этой разницы возникали расхождения при оформлении пенсий, пособий и льгот для семей. Новое правило должно устранить эту проблему.

Ранее изданные приказы автоматически пересматривать не будут. Если семья не согласна с определенной датой, ее можно оспорить через суд.

Что это дает семьям погибших

Дата исключения из списков влияет на то, с какого дня начисляют выплаты родным погибшего. Более точная дата означает, что семья получит положенные суммы без лишних уточнений и перерасчетов.

Что изменилось для вернувшихся после СЗЧ

Минобороны сократило перечень сведений в приказах о назначении военных, добровольно вернувшихся после самовольного оставления части.

Вместо полного названия должности и данных о подчиненности будут указывать условное наименование воинской части. В примечаниях оставят только год рождения и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.

Это должно ускорить подготовку документов для тех, кто возвращается на службу.

Перевод в другую часть

Мобилизованных, которых направляют в другую часть в составе команды пополнения, будут зачислять на учет со дня подписания акта приема пополнения. До фактического прибытия их будут учитывать как временно отсутствующих.

Раньше военные оставались на учете части, из которой выбыли. Новый порядок четче определяет, кто отвечает за человека во время перемещения.

Кандидаты на службу

Отдельные правила ввели для граждан, прибывших в ТЦК и СП для призыва, а также для иностранцев и лиц без гражданства, проходящих отбор на контрактную службу. Их учет будут вести в электронном журнале.

Также уточнили процедуру постановки на учет и зачисления на продовольственное обеспечение.

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