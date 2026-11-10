Графики отключения света в Запорожье на 11 ноября предупредили жителей о плановых ремонтах электрооборудования, из-за которых часть улиц на несколько часов останется без электроснабжения. Одни адреса обесточат с утра до вечера, другие - в рабочие часы дня.

Графики отключения света в Запорожье на неделю уже опубликованы, и среда 11 ноября не станет исключением - с утра часть города останется без электроснабжения из-за плановых ремонтов.

Энергетики предупредили, что работы пройдут в два этапа: первый стартует в 06:00 и завершится в 20:00, второй - с 09:00 до 17:00. Причина одна - плановый ремонт электрооборудования, без которого качественное питание сети не обеспечить.

Графики отключения света в Запорожье на 11 ноября опубликованы, как сообщает официальный сайт «Запорожьеоблэнерго».

Какие улицы обесточат с 06:00 до 20:00

Самая длинная пауза (14 часов) затронет центральную и прилегающие части города. Среди главных адресов - улицы Аэродромная, Амбулаторная, Ангарная, Базарная (Анголенко), Батарейная, Ботаническая, Строительная, Веселая, Военкоматская, Вокзальная, Воли, Гоголя, Железнодорожная, Индустриальная, Каштановая, Цветочная, Киевская, Княжая (Алапаевская), Кобзарская (Островского), Крейсерная, Лазаретная, Литейная, Нагорная, Полевая, Промышленная, Семейная (Урицкого), Тополиная, Черноморская, Юрия Баранника, а также Орехова Бухта и переулок Мелитопольский.

Отдельно энергетики приводят и более широкий список: Азовскую, Академика Амосова, Балку Поповку, Баррикадную, Броневую, Вагонную, Космическую, Механическую, Садовую, Саксаганского, Святовладимирскую, Университетскую и другие улицы.

Кто останется без света с 09:00 до 17:00

Во второй половине утра работы перейдут на другую часть адресов. Тут в списке - Батарейная, Высокогорная, Героев полка «Азов» (бывший бульвар Гвардейский), Закарпатская, Екатерины Белокур (Мусоргского), Кедровая, Костя Гордиенко (Тушинской), Легендарная, Луговая, Медная, Сланцевая, Стратосферная, Сухая балка, Тернопольская, Трудовая, Яровая, проспект Моторостроителей и Южное шоссе.

Жителям советуют заранее зарядить павербанки и телефоны, поскольку графики фиксированные и будут меняться только при форс-мажорных обстоятельствах. Точный список домов по каждому адресу можно посмотреть на официальном ресурсе облэнерго.

Ранее Politeka сообщала, зарядите павербанки: опубликованы графики отключения света в Запорожье на неделю с 9 по 15 ноября.

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