В октябре украинцы купили иностранной валюты примерно на 1 миллиард долларов больше, чем продали. Сколько теперь стоит доллар, где выгоднее менять и что это значит для цен.

Курс доллара в Украине снова в центре внимания - в октябре украинцы резко увеличили покупку иностранной валюты, купив примерно на 1 миллиард долларов больше, чем продали.

Такое превышение спроса над продажами стало одним из самых заметных показателей последних месяцев. Главная причина - желание граждан защитить сбережения от инфляции и возможных колебаний курса, объясняют в издании "Первый бизнесовый", которое привело данные об октябрьской активности на валютном рынке.

Традиционно осенью и накануне зимы интерес к доллару и евро растет: люди стремятся диверсифицировать накопления, чтобы не держать все деньги в гривне. Сейчас доллар стоит около 45,4 гривни, евро - около 51 гривни. Спрос формировался одновременно на наличном и безналичном рынках.

Помимо покупки наличных, сохраняется высокий интерес к валютным депозитам и другим инструментам сбережения в иностранной валюте. Обменять валюту можно в отделениях банков, официальных обменниках и через мобильные приложения банков, где курс нередко выгоднее, чем в наличном сегменте.

Что это значит для цен

Повышенный спрос на валюту пока не привел к резким колебаниям на рынке: стабильность держится благодаря политике Национального банка, валютным интервенциям и поступлению международной финансовой помощи. Экономисты отмечают, что превышение покупки над продажей не обязательно свидетельствует об ухудшении ситуации - это скорее отражение настроений населения в условиях неопределенности.

Для цен в магазинах ключевой остается динамика гривни. Если доллар будет расти, подорожают импортные товары - от бытовой техники до продуктов. Поэтому в ближайшее время активность на валютном рынке будет зависеть от инфляционных ожиданий и общей экономической ситуации в стране.

Что учесть, если собираетесь менять валюту

Сравнивайте курс в нескольких банках и обменниках перед операцией: разница может достигать нескольких десятков копеек на долларе.

Для крупных сумм безналичная покупка в приложении банка обычно выгоднее наличной.

Не стоит менять все накопления сразу: распределение между гривней и валютой снижает риски колебаний.

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