Ощадбанк вводит комиссию за платежи, связанные с азартными играми, казино и лотереями. Новый тариф вступит в силу 10 декабря 2026 года.

Комиссии за платежи в Украине продолжают меняться - и теперь нововведение коснулось клиентов Ощадбанка. С 10 декабря 2026 года банк вводит комиссию за отдельные карточные операции, связанные с азартными играми и покупкой лотерейных билетов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Ощадбанк. Изменения касаются операций с кодом MCC 7995 - именно к этой категории относятся платежи, связанные с игорным бизнесом.

Речь, в частности, о переводах в пользу букмекерских компаний, расчетах в казино и других игорных заведениях, платежах в онлайн-казино, а также о покупке лотерейных билетов.

Для таких операций банк установил разные тарифы в зависимости от того, где проводится платеж. В Украине комиссия составит 1% от суммы платежа, а за рубежом - 2%. Речь идет только о расчетах собственными средствами клиента.

Размер дополнительных расходов будет зависеть от суммы операции. Например, если клиент совершит платеж на 1000 гривен в Украине, комиссия составит 10 гривен, а за аналогичную операцию за рубежом придется заплатить 20 гривен. Если же сумма платежа достигнет 5000 гривен, комиссия вырастет до 50 гривен в Украине и 100 гривен за рубежом.

Отдельно банк отметил, что проведение таких операций за счет кредитных средств не предусмотрено. Для расчетов по этим категориям клиентам доступны только собственные средства на карточном счете.

Что делать клиентам Ощадбанка

Клиентам, которые используют карты для расчетов в букмекерских конторах, казино или при покупке лотерейных билетов, стоит заранее учесть будущие расходы. Перед проведением операции следует проверять ее категорию и размер комиссии: именно MCC-код определяет, по какому тарифу банк обработает платеж.

Новые условия обслуживания вступят в силу 10 декабря 2026 года. Они предусмотрены изменениями в тарифах на обслуживание текущих счетов с использованием платежных карт и договором комплексного банковского обслуживания физических лиц.

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