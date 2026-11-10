В Бердичеве женщину судили за то, что она более трех лет получала государственную помощь на дочь после ее смерти. Расследование Общественного раскрыло подробности трагической истории Даши Санниковой.

Детские выплаты в Украине начисляют на живого ребенка - а в Бердичеве государственные деньги более трех лет поступали на умершую дочь. Это установило расследование Общественного в фильме «Не плачь, ей это нравится», опубликованном 7 ноября 2026 года.

Речь об истории десятилетней Даши Санниковой, которая в последний раз пришла в школу в Бердичеве 24 ноября 2003 года. После этого девочку на уроках больше не видели, но ее аттестовали за 2003-2004 учебный год. Менее чем через семь месяцев ребенок умер.

Почему мать судили за выплаты

4 июня 2003 года Королевский районный суд Житомира осудил Татьяну Санникову за жестокое обращение с дочерью. Женщина признала, что применяла к ребенку физическую силу, и получила год лишения свободы с испытательным сроком на год и шесть месяцев.

Несмотря на судебное решение, осенью 2003 года Дашу и ее сестру Надежду забрали из интерната и передали Дмитрию Викарию, гражданскому мужу матери. Он официально установил отцовство в отношении Надежды и еще троих детей, но не в отношении Даши. В документе для Генеральной прокуратуры 2008 года такую передачу ребенка назвали «полностью безосновательной».

Выплаты после смерти ребенка

Даша умерла в 2004 году, ее тело скрыли, а останки нашли только в 2008-м. По данным расследования, правоохранители тогда сосредоточились на мошенничестве и подделке документов. Татьяну Санникову судили за получение государственной помощи на умершую дочь - выплаты поступали еще более трех лет после ее смерти.

По этому делу женщину освободили от уголовной ответственности из-за амнистии. То есть за факт получения денег на уже умершего ребенка наказание фактически не наступило.

Что показала экспертиза

Журналисты получили заключение судебно-медицинского эксперта, который в 2008 году исследовал скелетированные останки Даши. Эксперт зафиксировал перелом предплечья, однако причины смерти и точной даты смерти экспертиза не установила. Токсикологического исследования не проводили.

Правозащитница Лариса Денисенко обратила внимание, что выявленный перелом требовал тщательного исследования возможных обстоятельств его появления.

Что сейчас расследует полиция

Уголовное производство по этой семье открыли 10 марта 2026 года. По ответу Главного управления Национальной полиции в Житомирской области, по состоянию на 29 октября следователи расследовали обстоятельства по четырем статьям Уголовного кодекса: изнасилование, пытки, служебная халатность и оставление в опасности.

Сестра Даши Надежда Викарий заявляет о насилии, которому она и сестра подвергались в детстве. Эти обстоятельства являются предметом досудебного расследования. В марте 2026 года Надежда впервые посетила могилу сестры в Бердичеве - тогда на месте захоронения не было ни креста, ни таблички с именем. В октябре уже стоял крест и появились цветы. 21 октября 2026 года Даше исполнилось бы 33 года.

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