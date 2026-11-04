Одноразову зимову допомогу в розмірі 19 400 гривень на домогосподарство отримують вразливі родини в прифронтових громадах. Пояснюємо, хто має право на виплату, скільки вже нараховано та як тривають виплати.

Субсидія на опалення в Україні цього сезону не єдиний вид підтримки - вразливі родини в прифронтових громадах отримують одноразову зимову допомогу в розмірі 19 400 гривень на домогосподарство. Гроші спрямовують на опалення та інші енергетичні потреби взимку. Про це повідомило Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України за підсумками брифінгу міністра Дениса Улютіна.

Хто має право на зимову допомогу

Одноразова виплата становить 19 400 гривень на домогосподарство, а не на кожного члена родини. Право на неї мають люди з інвалідністю, одинокі непрацездатні пенсіонери, багатодітні сім'ї, одержувачі житлових субсидій та окремих видів соціальних допомог.

Обов'язкова умова - фактичне проживання на дату подання заяви в громаді з визначеного переліку, яка не перебуває під тимчасовою окупацією. Тобто право на виплату залежить не лише від категорії отримувача, а й від того, де саме мешкає родина.

Хто вже отримав гроші

За даними Мінсоцполітики, через Гуманітарний рахунок партнери спрямували понад 2,2 млрд гривень. Виплати вже отримали близько 106 тисяч домогосподарств, а ще майже 60 тисяч заявок проходять перевірку.

Механізм підтримки залежить від розташування громади. У зоні до 20 км від лінії фронту кошти донорів за участю ЮНІСЕФ та Українського Червоного Хреста виплачують через систему Пенсійного фонду. На відстані 20-50 км допомогу безпосередньо надають УВКБ ООН та інші гуманітарні організації.

Як відбувається нарахування

За роз'ясненням Пенсійного фонду, прийом заяв за процедурою через ПФУ тривав до 30 жовтня 2026 року. Самі виплати передбачені до 30 листопада - на банківський рахунок або готівкою через Укрпошту.

Зверніть увагу: очікування перевірки ще не означає схвалення допомоги. Право на виплату визначають за умовами програми, а 19 400 гривень призначають на все домогосподарство, тож сім'я отримує одну загальну суму.

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