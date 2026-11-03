Кредити на житло за програмою "єОселя" знову переглянули - уряд оновив граничну вартість квадратного метра житла, за якою можна оформити державну іпотеку. Наприкінці жовтня 2026 року опосередкована вартість спорудження житла по регіонах зросла, а разом із нею - і максимальні ціни квартир, що потрапляють під дію програми. Найвищі ліміти тепер у Києві, найнижчі - на Кіровоградщині.

Опосередкована вартість спорудження житла - це нормативний показник середньої вартості будівництва 1 м² загальної площі в конкретному регіоні. Його розраховує міністерство з відновлення та інфраструктури, а змінювати може уряд кілька разів на рік - саме від цього показника залежить вибір квартири для оформлення державної іпотеки.

Як пояснює ZAXID.NET, щоб вирахувати граничну ціну 1 м² житла за програмою, треба помножити опосередковану вартість спорудження у регіоні на 2. Крім того, за умовами «єОселі» фактична вартість метра і загальна ціна об'єкта можуть перевищувати ці граничні показники не більше ніж на 10%. Тобто реальний ліміт житла, яке можна купити в іпотеку, дещо вищий за подвоєний норматив.

Нові показники по регіонах

Найвища опосередкована вартість спорудження тепер у Києві - 32 600 грн за метр. Це означає, що під програму в столиці потрапляє житло вартістю до 65 200 грн за м², а з урахуванням 10% перевищення - і зовсім близько до 71 700 грн. На другому місці - Донецька область з показником 29 299 грн, далі Харківська (29 318 грн, тобто ліміт близько 64 500 грн), тоді Львівська (27 742 грн), Миколаївська (27 852 грн) та Чернігівська (27 928 грн).

Найнижчі цифри - у Кіровоградській області (23 707 грн за метр, ліміт удвічі більший - близько 52 000 грн), на Закарпатті (24 214 грн) та Житомирщині (24 520 грн). Для порівняння: у Вінницькій області показник становить 26 897 грн, у Волинській - 26 813 грн, у Полтавській - 24 802 грн, у Київській області - 27 859 грн, а в Одеській - 26 723 грн.

Скільки реально коштує житло під програму

Наприклад, у Львові під дію «єОселі» тепер потрапляє житло за ціною близько 61 тис. грн за метр - саме такою є середня ціна квартир комфорт-класу в новобудовах міста станом на 1 листопада, свідчать дані порталу «ЛУН. Статистика». У такий спосіб уряд намагається наблизити ліміти до ринкових цін і не звужувати вибір квартир для позичальників, адже ціни на житло постійно зростають.

Повний перелік оновлених показників: Київ - 32 600 грн, Вінницька - 26 897 грн, Волинська - 26 813 грн, Дніпропетровська - 27 043 грн, Донецька - 29 299 грн, Житомирська - 24 520 грн, Закарпатська - 24 214 грн, Запорізька - 27 016 грн, Івано-Франківська - 25 083 грн, Київська - 27 859 грн, Кіровоградська - 23 707 грн, Луганська - 26 758 грн, Львівська - 27 742 грн, Миколаївська - 27 852 грн, Одеська - 26 723 грн, Полтавська - 24 802 грн, Рівненська - 27 397 грн, Сумська - 26 168 грн, Тернопільська - 26 146 грн, Харківська - 29 318 грн, Херсонська - 25 379 грн, Хмельницька - 26 845 грн, Черкаська - 27 474 грн, Чернівецька - 25 820 грн, Чернігівська - 27 928 грн.

Як порахувати ліміт для свого міста

Щоб зрозуміти, яку квартиру можна взяти в іпотеку у вашому регіоні, помножте опосередковану вартість спорудження на 2, а потім додайте ще 10% понаднормативного перевищення, яке програма дозволяє. Наприклад, для Харківської області: 29 318 × 2 = 58 636 грн, плюс 10% - це приблизно 64 500 грн за метр. Саме в таку ціну має вписуватися житло, яке ви обираєте для оформлення «єОселі».

Раніше Politeka повідомляла, «єОселя» здешевшає до 3% річних: кому знизять іпотеку.

Також Politeka повідомляла, житлові ваучери для військових: Україна отримає €80 млн - хто та як зможе оформити житло.