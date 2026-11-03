У середу, 4 листопада, в Україні вшановують ікону Казанської Божої Матері, а в народному календарі цей день називають Осінньою Казанською. Розповідаємо, які традиції та прикмети з ним пов'язані і від чого краще утриматися.

Церковні свята на початку листопада тривають: 4 листопада в Україні вшановують ікону Казанської Божої Матері, яку в народі величають Осінньою Казанською. Цей день вважали рубіжною датою між осінню і зимою, коли родини завершували сезонні роботи й готувалися до холодів.

За традицією, 4 листопада варто починати нові справи і завершувати давно розпочате. День вважається сприятливим для рукоділля та домашніх турбот, адже, як казали предки, «що на Казанську зв'яжеш, те й узимку грітиме».

Чого не можна робити 4 листопада

Народні заборони цього дня вчать стриманості й миру. Передусім заборонено сваритися, злитися і бажати іншим зла, адже вважалося, що будь-який конфлікт цього дня «повертається» до того, хто його розпочав.

Не рекомендують 4 листопада заздрити, пліткувати чи скаржитися на життя. Також у цей день не прийнято відмовляти в допомозі нужденним: хто відмовить того дня в милостині чи добрій справі, той, за повір'ям, сам ризикує залишитися без підтримки в скрутну хвилину.

Окремою забороною були далекі подорожі. У давнину вважали, що вирушати 4 листопада в тривалу дорогу не варто, аби не «загубити» удачу на зиму.

Прикмети погоди на 4 листопада

Погодні прикмети цього дня допомагали селянам передбачити, якою буде зима. Якщо дим із димаря піднімається стовпом - чекайте на морозну погоду. Сніг уже ліг, але на деревах ще не все листя обсипалося - наступний рік обіцяє бути неврожайним.

Миші почали рити нори та ями - до похолодання. Вранці сильний мороз - варто очікувати сніг. А якщо до вечора мороз тримається міцно, зима буде м'якою і теплою. Червоний захід сонця 4 листопада віщував, що весь місяць стоятиме морозна і ясна погода.

Цей день також пов'язували зі спокоєм і духовним спогляданням: час присвячували молитві та турботі про внутрішню рівновагу, а не галасливим зібранням.

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