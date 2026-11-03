3 листопада 2026 року, у вівторок, православні віряни в Україні вшановують мучеників, які жили в Персії майже 1700 років тому. Розповідаємо, яке церковне свято відзначають, кого вітати з іменинами, що можна і чого не варто робити та які прикмети віщують зиму.

Церковні свята на початку листопада тривають: у вівторок, 3 листопада 2026 року, православні віряни в Україні вшановують мучеників, які жили в Персії майже 1700 років тому. У народному календарі цей день пов'язували з підготовкою господарства до зими. Про те, яке церковне свято відзначають, кого вітати з іменинами та що віщують осінні прикмети, пише видання «Субота Онлайн».

Яке церковне свято 3 листопада

За новоюліанським календарем, яким користується Православна церква України, 3 листопада вшановують пам'ять святих мучеників Акепсима, Йосифа та Аїтала Перських. Також цього дня згадують оновлення храму святого великомученика Георгія в Лідді.

Історія мучеників переносить у Персію IV століття, за правління царя Шапура II. Акепсима був єпископом, Йосиф - пресвітером, а Аїтал - дияконом. Коли почалися переслідування християн, вони відмовилися зректися своєї віри й загинули мученицькою смертю. Церковна традиція зберегла їхні імена як приклад стійкості перед переслідуваннями.

Це день пам'яті святих, а не одне з великих дванадесятих церковних свят. У народній традиції початок листопада пов'язували із завершенням осінніх робіт та підготовкою оселі й комор до холодів.

Що можна робити 3 листопада

За церковною традицією цього дня можна помолитися, згадати близьких, допомогти людині, яка потребує підтримки, або відвідати богослужіння. Народні звичаї пов'язували день із домашніми справами: господарі оглядали зимові запаси, перевіряли, чи не псуються продукти від вологи, і лагодили те, що ще можна було встигнути до холодів.

Існувало й повір'я про примирення: доброю справою вважали не переносити давні образи в новий день, а спробувати порозумітися з близькими.

Що не можна робити 3 листопада

У народі цього дня не схвалювали сварок, марнотратства та недбалого ставлення до хліба й запасів. Також радили не відмовляти в посильній допомозі тим, хто її потребує.

Іноді можна зустріти заборони на далекі подорожі або важку роботу, проте це народні повір'я, а не церковні правила. Церква не забороняє 3 листопада працювати, прибирати чи вирушати в дорогу.

Народні прикмети 3 листопада: якою буде зима

На початку листопада люди уважно придивлялися до неба, вітру й поведінки птахів, щоб вгадати, чи довго протримається осіннє тепло і якою буде зима.

На дорогах багато багнюки - за прикметою, тепла погода затримається до початку зими.

Хмари рухаються проти вітру - чекали на снігопад.

Чути голоси снігурів - готувалися до морозів.

Зранку стелиться туман - сподівалися на теплішу погоду.

Похмурий день - за повір'ям, міг віщувати відлигу.

Ці прикмети збереглися як частина народної культури. Для справжнього прогнозу погоди на найближчі дні варто орієнтуватися на дані синоптиків.

Іменини 3 листопада: кого вітати

За церковним календарем 3 листопада з іменинами можна привітати носіїв імені Йосип (Осип). Через згадку великомученика Георгія цей день також вважається іменинами Юріїв, Георгіїв та Єгорів. У святцях трапляються й рідкісні нині імена Акепсим та Аїтал.

А громади, які дотримуються старого юліанського календаря, у цей день вшановують преподобного Іларіона Великого, тож вітають Іларіонів.