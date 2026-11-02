З 1 листопада в Україні запрацювала постанова Кабміну №668, яка змінює порядок видачі водійських посвідчень. Втім, масово міняти документи нікому не доведеться: нові правила стосуються лише однієї категорії водіїв.

Водійські права в Україні тепер видають за новими правилами - уряд навів лад у процедурі, яка стосується водіїв з особливими потребами за станом здоров'я. Проте для переважної більшості автомобілістів нічого не змінилося.

З 1 листопада в Україні чинна постанова Кабміну №668 про видачу водійських посвідчень. Як пояснює видання «Час-Дій», панікувати і бігти оновлювати документи не варто - зміни стосуються виключно тих водіїв, яким через стан здоров'я потрібен спеціально обладнаний транспорт.

Більшість водіїв може видихнути

Якщо ви керуєте звичайною машиною і не маєте специфічних медичних показань, для вас абсолютно нічого не змінюється. Уряд не змушує нікого терміново проходити позачергові медогляди чи масово міняти старі права на нові. Порядок просто впорядкували для людей, яким дійсно потрібен адаптований транспорт.

Як тепер отримати права на «особливе» авто

Головна зміна у тому, що повноваження лікарів та сервісних центрів МВС нарешті чітко розмежували. Тепер алгоритм виглядає так.

Медики лише фіксують факт. Лікарська комісія просто підтверджує, що людині потрібне пристосоване авто, і більше не прописує жодних технічних характеристик машини.

Сервісний центр МВС визначає деталі. Саме там фахівці вирішують, яке конкретно обладнання треба встановити - наприклад, систему ручного керування, додаткові педалі чи спеціальні дзеркала. За результатами огляду водієві видають окрему довідку.

Що за коди з'являться у графі 12

Усі вимоги до обладнання тепер офіційно вписуватимуть у права водія. Але замість довгих текстових описів на зворотному боці пластикової картки, у графі 12, ставитимуть спеціальні стандартизовані коди. Вони чітко позначають конкретні медичні обмеження та технічні вимоги до машини - так, як це вже давно працює в європейських документах.

Що робити водію з особливими потребами

Якщо вам за станом здоров'я потрібне пристосоване авто, алгоритм простий: спершу пройти лікарську комісію, яка лише підтвердить потребу, а вже потім звернутися до сервісного центру МВС. Там визначать конкретне обладнання і видадуть довідку, а згодом - нове посвідчення водія з відповідним кодом у графі 12. Для решти водіїв старий порядок лишається чинним без жодних змін.

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