С 1 ноября в Украине заработало постановление Кабмина №668, меняющее порядок выдачи водительских удостоверений. Однако массово менять документы никому не придется: новые правила касаются только одной категории водителей.

Водительские права в Украине теперь выдают по новым правилам - правительство навело порядок в процедуре, касающейся водителей с особыми потребностями по состоянию здоровья. Впрочем, для подавляющего большинства автомобилистов ничего не изменилось.

С 1 ноября в Украине действует постановление Кабмина №668 о выдаче водительских удостоверений. Как объясняет издание «Час-Дій», паниковать и бежать обновлять документы не стоит - изменения касаются исключительно тех водителей, которым из-за состояния здоровья нужен специально оборудованный транспорт.

Большинство водителей может выдохнуть

Если вы управляете обычной машиной и не имеете специфических медицинских показаний, для вас абсолютно ничего не меняется. Правительство не заставляет никого срочно проходить внеочередные медосмотры или массово менять старые права на новые. Порядок просто упорядочили для людей, которым действительно нужен адаптированный транспорт.

Как теперь получить права на «особое» авто

Главное изменение в том, что полномочия врачей и сервисных центров МВД наконец четко разграничили. Теперь алгоритм выглядит так.

Медики лишь фиксируют факт. Врачебная комиссия просто подтверждает, что человеку нужно приспособленное авто, и больше не прописывает никаких технических характеристик машины.

Сервисный центр МВД определяет детали. Именно там специалисты решают, какое конкретно оборудование нужно установить - например, систему ручного управления, дополнительные педали или специальные зеркала. По результатам осмотра водителю выдают отдельную справку.

Что за коды появятся в графе 12

Все требования к оборудованию теперь официально будут вписывать в права водителя. Но вместо длинных текстовых описаний на обратной стороне пластиковой карточки, в графе 12, будут ставить специальные стандартизированные коды. Они четко обозначают конкретные медицинские ограничения и технические требования к машине - так, как это уже давно работает в европейских документах.

Что делать водителю с особыми потребностями

Если вам по состоянию здоровья нужно приспособленное авто, алгоритм прост: сначала пройти врачебную комиссию, которая лишь подтвердит потребность, а затем обратиться в сервисный центр МВД. Там определят конкретное оборудование и выдадут справку, а затем - новое водительское удостоверение с соответствующим кодом в графе 12. Для остальных водителей прежний порядок остается действующим без каких-либо изменений.

Ранее Politeka сообщала, могут ли работники ТЦК остановить авто без полиции.