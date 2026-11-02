Медианная стоимость аренды частного дома в Киевской области в октябре 2026 года достигла 99,1 тыс. грн в месяц, тогда как в Киеве - около 104 тыс. грн. Разница между городом и пригородом сократилась до 4,9 тыс. грн, или примерно 5%.

Аренда жилья в Украине осенью 2026 года изменила правила игры - цены на частные дома в Киевской области фактически догнали столичные ставки, и дешевого жилья за городом больше не осталось.

По данным портала загородной недвижимости Zagorodna.com, в октябре 2026 года медианная стоимость аренды дома в Киевской области составила 99,1 тыс. грн в месяц, тогда как в Киеве - около 104 тыс. грн.

Разница между городом и пригородом сжалась до 4,9 тыс. грн, что составляет лишь около 5%. Для арендаторов это означает, что выбор между столицей и областью все реже зависит от денег.

Как менялись цены за три года

Еще в сентябре 2023 года аренда дома в Киеве обходилась в среднем в 56,2 тыс. грн в месяц, а в Киевской области - около 45 тыс. грн. Тогда разрыв превышал 11 тыс. грн.

За три года ставки в столице выросли примерно на 85%, а в области - сразу на 120%. То есть пригородное жилье дорожало значительно быстрее, чем городское.

Почему пригород дорожает быстрее

Одним из ключевых факторов остается возможность обеспечить большую автономность жилья. Речь идет о собственном отоплении, резервном электроснабжении, воде и возможности установки дополнительного оборудования.

В условиях длительных отключений электроэнергии эти характеристики для части арендаторов становятся важнее близости к центру города. На стоимость также влияют локация, площадь, состояние дома, класс объекта и структура предложения.

Квартиры показывают другой тренд

На квартирном рынке Киева ситуация противоположная. Осенью 2026 года аренда части квартир, наоборот, подешевела. Медианная ставка за однокомнатную квартиру составляет около 16 тыс. грн в месяц.

Таким образом, рынки квартир и частных домов все больше движутся в разных направлениях. Арендатор, который сегодня выбирает между домом в Киеве и Киевской области, принимает решение уже не по цене, а по локации, автономности и качеству самого объекта.

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