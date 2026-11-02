Украина подписала соглашение с Банком развития Совета Европы на 80 млн евро для жилищных ваучеров переселенцам. Первый транш в 40 млн евро должен поступить до конца 2026 года.

Бесплатное жильё для военных - тема, которая остаётся острой и после завершения службы. Теперь государство получило новый финансовый ресурс: Украина и Банк развития Совета Европы (БРСЕ) подписали соглашение о предоставлении 80 миллионов евро на программу «Жильё для ВПЛ с ТОТ», а первый транш в размере 40 млн евро должен поступить уже до конца 2026 года.

Об этом в Фейсбуке сообщил министр по делам общин, территорий и внутренне перемещённых лиц Виталий Безгин по итогам встречи с управляющим Банком развития Совета Европы Карло Монтичелли, передаёт Укринформ.

«Подписали новое соглашение на 80 млн евро до конца ноября для жилищных ваучеров, чтобы первые 40 млн евро поступили до конца года», - написал министр. То есть средства профинансируют именно жилищные ваучеры - инструмент, с помощью которого переселенцы с временно оккупированных территорий могут покрыть часть расходов на аренду или покупку жилья.

Что такое жилищный ваучер и чем он полезен военным

Жилищный ваучер работает как целевая компенсация: государство или международный партнёр финансирует часть стоимости аренды или покупки жилья для человека, который его потерял или не имеет собственной крыши. Для военных и их семей, вынужденных покинуть зону боевых действий или прифронтовые общины, это может стать дополнительным инструментом наряду с уже действующими программами.

При этом стоит разделять два разных механизма. Жилищные сертификаты по программе «єВідновлення» предусматривают компенсацию за уничтоженное или повреждённое жильё, а жилищные ваучеры - гибкую помощь на аренду или покупку. По данным Минразвития, в ближайшее время около 2 тысяч семей получат компенсационные сертификаты за потерянное жильё, для финансирования которых поступили более 2,5 млрд грн.

Какие ещё программы жилья доступны военным

Помимо новых ваучеров, для военнослужащих и ветеранов действует несколько параллельных направлений поддержки. Льготное кредитование по государственной программе «єОселя» позволяет военным ВСУ, полицейским, спасателям и членам их семей покупать жильё под значительно меньший процент, чем банковский. Компенсация за аренду предусмотрена для тех, кто ещё не приобрёл собственную квартиру и вынужден арендовать.

Важный нюанс: удостоверение участника боевых действий само по себе не гарантирует бесплатную квартиру. Решение о предоставлении жилья принимает комиссия, и отказ может быть связан с несколькими причинами - в частности, если человек уже обеспечен жильём, не состоит на квартирном учёте или документы не соответствуют требованиям.

Как оформить жилищную поддержку

Для оформления жилищного сертификата или ваучера нужно обратиться в орган местного самоуправления по месту пребывания на квартирном учёте, подать заявление через портал «Дія» или через ЦНАП. Перечень документов обычно включает паспорт, идентификационный код, справку ВПЛ и документы, подтверждающие потерю жилья. Срок рассмотрения заявления составляет до 30 календарных дней.

БРСЕ также присоединится к Коалиции партнёров по развитию социального жилья, которую планируется запустить на конференции в Варшаве. По словам министра Безгина, в дальнейшем портфель сотрудничества с банком планируют расширить, что может означать дополнительные транши на жилищные программы.