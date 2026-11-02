Парламент Молдовы продлил механизм лицензирования импорта зерновых и масличных культур, в том числе украинских, до конца года. Защитный режим должен был завершиться уже 31 октября, но под давлением местных фермеров его решили сохранить.

Парламент Молдовы принял решение продлить действие временного механизма лицензирования импорта зерновых и масличных культур, в том числе из Украины, до 31 декабря 2026 года. Защитная мера, введенная еще в августе, должна была завершиться в конце октября, однако местные аграрии призвали сохранить ограничения, чтобы защитить внутренний рынок от наплыва более дешевой импортной продукции.

Помимо продления режима, парламент передал правительству право в будущем самостоятельно продлевать его еще один раз сроком до 12 месяцев по представлению Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности. Импортные лицензии будут предоставляться предпринимателям бесплатно.

Кто сможет получить лицензию на импорт

Право на получение разрешений будут иметь физические и юридические лица, специализирующиеся на животноводстве, производстве масел и жиров, переработке зерна или изготовлении кормов для животных. Заявки бизнеса будет рассматривать специальная комиссия с участием представителей Минсельхоза, Министерства экономического развития и цифровизации, Национального агентства по безопасности пищевых продуктов (ANSA), а также профильных аграрных ассоциаций.

Жесткость режима хорошо иллюстрирует статистика: с начала действия механизма Молдова выдала лишь три лицензии на импорт агропродукции. Было разрешено ввезти 100 тонн пшеницы спельты из Украины, 22 тонны кукурузы для производства попкорна из Чехии и 4 тысячи тонн подсолнечника из Украины, Чехии и Польши.

Почему ограничения продлили

Министр сельского хозяйства Молдовы Еуджениу Осмокеску объяснил, что продление лицензирования необходимо для защиты местных производителей и обеспечения сбыта молдовской агропродукции на внутреннем и внешних рынках. По его словам, в третьем квартале фиксировалось резкое снижение импортных цен на подсолнечник, тогда как закупочные цены для молдовских фермеров оставались относительно стабильными.

Дополнительным фактором стали логистические ограничения в Черноморском регионе, которые затрудняют экспорт молдовского зерна и масличных культур. Из-за перегруженности транспортных маршрутов трейдеры не могут своевременно вывозить нужные объемы, а фермеры вынуждены накапливать урожай на складах.

Накануне принятия решения фермеры из нескольких районов Молдовы объявили о намерении провести массовые протесты, если законодатели не сохранят защитный механизм для внутреннего рынка. Правительство пошло на продление лицензирования именно после этих предупреждений.

Что будет с транзитом украинского зерна

Отдельно министр прокомментировал ситуацию с транзитом украинского зерна через Молдову. Операции в Международном свободном порту Джурджулешты не подпадают под общий режим лицензирования, поскольку сырье ввозится по специальному законодательству для дальнейшей переработки и экспорта. Основная часть транзитных перевозок зерна через страну осуществляется железной дорогой.

Министерство сельского хозяйства Молдовы продолжит мониторинг рынка и при необходимости будет рассматривать дополнительные меры поддержки местных аграриев. В то же время проведенный ведомством анализ показал, что действующий режим лицензирования не имел негативного влияния на работу местных перерабатывающих предприятий.