Парламент Молдовы принял решение продлить действие временного механизма лицензирования импорта зерновых и масличных культур, в том числе из Украины, до 31 декабря 2026 года. Защитная мера, введенная еще в августе, должна была завершиться в конце октября, однако местные аграрии призвали сохранить ограничения, чтобы защитить внутренний рынок от наплыва более дешевой импортной продукции.
Помимо продления режима, парламент передал правительству право в будущем самостоятельно продлевать его еще один раз сроком до 12 месяцев по представлению Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности. Импортные лицензии будут предоставляться предпринимателям бесплатно.
Кто сможет получить лицензию на импорт
Право на получение разрешений будут иметь физические и юридические лица, специализирующиеся на животноводстве, производстве масел и жиров, переработке зерна или изготовлении кормов для животных. Заявки бизнеса будет рассматривать специальная комиссия с участием представителей Минсельхоза, Министерства экономического развития и цифровизации, Национального агентства по безопасности пищевых продуктов (ANSA), а также профильных аграрных ассоциаций.
Жесткость режима хорошо иллюстрирует статистика: с начала действия механизма Молдова выдала лишь три лицензии на импорт агропродукции. Было разрешено ввезти 100 тонн пшеницы спельты из Украины, 22 тонны кукурузы для производства попкорна из Чехии и 4 тысячи тонн подсолнечника из Украины, Чехии и Польши.
Почему ограничения продлили
Министр сельского хозяйства Молдовы Еуджениу Осмокеску объяснил, что продление лицензирования необходимо для защиты местных производителей и обеспечения сбыта молдовской агропродукции на внутреннем и внешних рынках. По его словам, в третьем квартале фиксировалось резкое снижение импортных цен на подсолнечник, тогда как закупочные цены для молдовских фермеров оставались относительно стабильными.
Дополнительным фактором стали логистические ограничения в Черноморском регионе, которые затрудняют экспорт молдовского зерна и масличных культур. Из-за перегруженности транспортных маршрутов трейдеры не могут своевременно вывозить нужные объемы, а фермеры вынуждены накапливать урожай на складах.
Накануне принятия решения фермеры из нескольких районов Молдовы объявили о намерении провести массовые протесты, если законодатели не сохранят защитный механизм для внутреннего рынка. Правительство пошло на продление лицензирования именно после этих предупреждений.
Что будет с транзитом украинского зерна
Отдельно министр прокомментировал ситуацию с транзитом украинского зерна через Молдову. Операции в Международном свободном порту Джурджулешты не подпадают под общий режим лицензирования, поскольку сырье ввозится по специальному законодательству для дальнейшей переработки и экспорта. Основная часть транзитных перевозок зерна через страну осуществляется железной дорогой.
Министерство сельского хозяйства Молдовы продолжит мониторинг рынка и при необходимости будет рассматривать дополнительные меры поддержки местных аграриев. В то же время проведенный ведомством анализ показал, что действующий режим лицензирования не имел негативного влияния на работу местных перерабатывающих предприятий.