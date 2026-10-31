Тариф на холодную воду за год вырос в десятках городов, а с 1 ноября в отдельных громадах возможны новые пересмотры цен - сумма в платежке зависит от города проживания.

Тарифы в Украине с 1 ноября снова в центре внимания - на этот раз прежде всего из-за воды. Мораторий на повышение коммунальных тарифов по-прежнему защищает цены на газ, отопление и горячую воду, но на холодное водоснабжение и водоотведение он не распространяется. Именно здесь украинцы уже заметили наибольший рост в платежках, и ноябрь не станет исключением для отдельных громад.

Как сообщает Новини.LIVE, с 1 ноября не прогнозируют нового массового повышения тарифов водоканалов, однако в некоторых городах начисления могут измениться. Местная власть обязана заранее предупреждать о намерении установить новые тарифы, поэтому потребителям стоит следить за сообщениями своей громады.

Сколько теперь стоит вода в городах

До мая 2026 года тарифы на воду и канализацию утверждала НКРЭКП. Теперь эти полномочия передали областным и городским государственным администрациям и органам местного самоуправления, после чего во многих городах произошел пересмотр цен. Наиболее заметный рост - в Павлограде, где общий тариф на воду и сточные воды достиг 113,47 грн за кубометр.

В Киеве тариф вырос до 63,79 грн за кубометр, а в Виннице - до 81,01 грн за кубометр. Подорожание коснулось также ряда других крупных и малых населенных пунктов, поэтому сумма в платежке зависит от конкретного города проживания.

Газ: цена зафиксирована до конца отопительного сезона

Компания «Нафтогаз Украины» поставляет газ в 98% домохозяйств страны. Для таких бытовых потребителей голубое топливо в ноябре останется по фиксированной цене 7,96 грн за кубометр. Этот тариф гарантированно не вырастет до завершения отопительного сезона - то есть до 30 апреля 2026 года.

В то же время в Украине работают и другие поставщики газа, которые предлагают базовые годовые тарифы от 7,96 до 9,99 грн за кубометр. Месячные тарифы отдельных компаний достигают 23,80 грн или даже 26,99 грн за кубометр, поэтому тем, кто выбирает поставщика самостоятельно, стоит сравнивать условия.

Дополнительные расходы в ноябре могут появиться у жителей многоквартирных домов, где газовики будут проводить плановое обслуживание внутридомовых систем. Как отмечают в «Газсетях», стоимость услуги не фиксирована и зависит от состояния труб и количества жильцов. Сумма в «третьей» платежке может составить от 100 до 1000 гривен.

Свет: 4,32 грн без изменений

В ноябре для бытовых потребителей будет действовать фиксированная стоимость электроэнергии 4,32 грн за кВт. 8 октября 2026 года Кабмин продлил механизм возложения специальных обязательств на участников рынка, поэтому цена гарантированно не вырастет до 30 апреля 2027 года.

Украинцы с официально оформленным электроотоплением будут платить за свет по льготному тарифу 2,64 грн за кВт. Сниженная цена действует при потреблении до 2000 кВт·ч в месяц; все сверх лимита оплачивается по полной цене. Владельцы двухзонных счетчиков могут сэкономить ночью: с 23:00 до 07:00 свет стоит 2,16 грн за кВт (со скидкой 50%), а с 07:00 до 23:00 - 4,32 грн.

Что делать, если тариф повысили

Если в вашей громаде анонсировали новые тарифы на воду или другие услуги, проверьте информацию на официальном сайте местного совета или водоканала. Орган местного самоуправления обязан заранее обнародовать проект решения и новые расценки. При сомнениях в обоснованности тарифа можно обратиться с запросом к местной власти или подать жалобу в соответствующие органы.

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