Антимонопольный комитет признал выполненными рекомендации, выданные Киевстар, Vodafone и lifecell в апреле 2026 года. Операторы больше не прячут данные о снижении скорости в «безлимитных» тарифах мелким шрифтом.

Киевстар обновляет тарифы с 1 ноября для пользователей мобильной связи - и не только он: Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) подтвердил, что все три крупнейших оператора наконец исправили способ, которым сообщали клиентам об ограничении скорости в безлимитных тарифах.

Речь о Киевстар, Vodafone и lifecell. В апреле 2026 года они получили от регулятора рекомендации из-за признаков недобросовестной конкуренции - введения потребителей в заблуждение. По выводам АМКУ, операторы активно продвигали тарифы с «безлимитным» интернетом, хотя после исчерпания определенного объема трафика скорость передачи данных существенно падала.

Сама по себе «безлимитность» претензий не вызвала. АМКУ принял во внимание позицию Национальной комиссии по регулированию электронных коммуникаций (НКЭК): снижение скорости не означает потери безлимитных признаков, если доступ к интернету не прекращается. Проблема была именно в том, как об этом ограничении сообщали.

Данные о снижении скорости прятали мелким шрифтом среди других условий тарифа, размещали на отдельных страницах сайтов или за дополнительными гиперссылками. Из-за этого у абонентов могло сложиться ошибочное впечатление, будто скорость вообще ничем не ограничена.

Что изменили операторы

Теперь сведения об ограничении скорости мобильного интернета подаются непосредственно рядом с утверждением о безлимитности. Это касается упаковок стартовых пакетов, вебсайтов, мобильных приложений, соцсетей, рекламных и других информационных материалов.

То есть клиент, просматривая предложение безлимитного интернета, сразу видит соответствующие ограничения и больше не вынужден искать их отдельно. АМКУ проанализировал предоставленные операторами подтверждающие материалы и пришел к выводу, что действия, которых касались рекомендации, прекращены.

Никакого штрафа или окончательного решения об ответственности компаний по этому делу не было - речь шла именно о рекомендациях изменить способ подачи данных, и операторы это сделали.

Что это значит для абонентов

Практическая польза такая: покупая тариф с безлимитным интернетом, вы теперь сразу видите, после какого объема трафика скорость упадет и до какого уровня. Это убирает главную ловушку, на которую жаловались потребители - скрытые условия мелким шрифтом.

Вместе с тем стоит помнить: ранее СМИ сообщали, что тарифы Киевстар, Vodafone и lifecell могут содержать и другие скрытые платежи, прописанные в примечаниях и дополнительных разделах оферты. Поэтому внимательно читайте условия при подключении любого пакета.

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