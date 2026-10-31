Мобилизация в Украине и бронирование работников претерпят существенные изменения - правительство готовит новые правила призыва, и часть предприятий, которые сейчас имеют статус критически важных, может его потерять. Критичность больше не будут определять по зарплате, а само предприятие теперь будут рассматривать по новым критериям. Об этом заявил премьер-министр Сергей Корецкий.

Выступая на Киевском международном экономическом форуме, он обозначил, каким видит обновленный механизм мобилизации и резервирования, и четко дал понять: наличие высокой зарплаты и отсутствие налоговых долгов больше не будет автоматическим основанием для критичности.

Критичность отделят от экономических критериев

Главное изменение, которое анонсировал премьер, - отделение понятия критичности от чисто экономических показателей. По его мнению, зарплата и уплаченные налоги еще не делают предприятие критически важным для государства.

«Заработная плата и отсутствие налоговых долгов - это еще не "критическое" предприятие», - подчеркнул Корецкий. Он пояснил, что к критически важным на самом деле относятся энергетика, оборонно-промышленный комплекс, связь, жилищно-коммунальные услуги, аптеки, продовольствие и логистика.

В то же время, по его словам, сейчас в перечень попало много предприятий именно благодаря зарплате и отсутствию долгов, а не из-за реальной критичности. Среди примеров - условные IT-компании или предприятия ОПК, где изготавливают лишь несколько дронов, но при этом бронируют сотни людей.

Что изменится для забронированных

Корецкий заверил: тем, кто действительно работает на критически важных предприятиях, волноваться не стоит - 90-95% работников таких предприятий повторно получат бронирование. В то же время практику, когда производство трех дронов позволяет забронить сотни людей, нужно прекратить.

Премьер подчеркнул, что речь идет не о резком расширении мобилизации, а об остановке «десятков тысяч новых призывов, которые порой бывают нечестными». По его оценке, ежемесячно оформляются десятки тысяч отсрочек, и часть из них придется пересмотреть.

Отдельно он отметил важность дать надежду военным, которые находятся на фронте по 4-5 лет, что их заменят. Поэтому вместе с бизнесом правительство должно наработать новую социальную модель, при которой предприятия прогнозируемо будут предоставлять людей в армию.

Новый общественный договор - до 1 декабря

Как объяснил Корецкий, идеальная модель предусматривает ситуацию, при которой «все будут забронированы, но предприятия будут предоставлять прогнозируемую мобилизацию людей в армию». При такой системе исчезла бы необходимость искать людей на улицах.

Новый общественный договор правительство планирует представить до 1 декабря. Для этого премьер пригласил министров, бизнес и профильные ассоциации к обсуждению новой модели мобилизации.

Что это значит для работников

Для работников обычных предприятий, которые попали в перечень критически важных преимущественно из-за зарплатных критериев, это означает вероятность потери бронирования после пересмотра правил. Тем, кто работает в энергетике, ОПК, связи, ЖКХ, аптеках, продовольствии и логистике, изменения вряд ли угрожают.

Конкретные параметры нового механизма еще прорабатываются, поэтому в правительстве советуют следить за официальными сообщениями после 1 декабря, когда обещают представить финальную модель общественного договора с бизнесом.

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