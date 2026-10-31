В 2027 году в Украине могут начать постепенно повышать тарифы на газ и электроэнергию для населения. Такой сценарий заложен в обновленную программу сотрудничества с Международным валютным фондом, однако конкретных дат и новых цен пока нет.

Тарифы в Украине продолжают меняться, и вскоре очередь может дойти до газа и электроэнергии. В 2027 году государство может начать постепенно повышать цены на эти коммунальные услуги для населения - такой сценарий заложен в обновленную программу сотрудничества с Международным валютным фондом. О конкретных датах и новых цифрах в платежках пока речь не идет.

В документах МВФ говорится о необходимости постепенно приближать тарифы к экономически обоснованному уровню. Это нужно для восстановления энергетической инфраструктуры и уменьшения долгов энергетических предприятий, накопленных за время войны.

Сколько сейчас стоят газ и электроэнергия

По состоянию на конец октября 2026 года для большинства бытовых потребителей электроэнергия стоит 4,32 грн за кВт·ч. Правительство продлило действие этой цены до 30 апреля 2027 года включительно.

Для домохозяйств с надлежаще оформленным электроотоплением и отдельных других категорий потребителей сохранен льготный тариф - 2,64 грн за кВт·ч в пределах установленного объема потребления до 2000 кВт·ч в месяц в отопительный период.

Газ для клиентов «Нафтогаза» по тарифному плану «Фиксированный» стоит 7,96 грн за кубометр. Эта цена тоже действует до 30 апреля 2027 года, а плата за распределение газа начисляется отдельно.

Насколько могут вырасти цены

В прогнозных сценариях называют возможное подорожание электроэнергии примерно на гривну за киловатт-час, а газа - на две гривни за кубометр. В более длительной перспективе обсуждаются даже цены около 8 гривен за кВт·ч электроэнергии и 15 гривен за кубометр газа.

В то же время эти цифры не являются утвержденными тарифами или определенными в меморандуме МВФ суммами. Сейчас нет официального решения, которое устанавливало бы такую стоимость коммунальных услуг.

Почему с газом все сложнее

В Украине действует законодательный мораторий на повышение цен на газ для населения, а также тарифов на его распределение, тепло и горячую воду. Запрет распространяется на период военного положения и еще шесть месяцев после месяца его завершения.

Поэтому для повышения газовых тарифов раньше этого срока понадобятся изменения в законодательство. На электроэнергию такой мораторий не распространяется, однако ее действующую цену правительство уже зафиксировало до конца апреля следующего года.

Что будет с защитой малообеспеченных

Прежде чем пересматривать платежки, государство должно позаботиться о тех, кому сложно оплачивать коммунальные услуги. До конца февраля 2027 года власти обязались оценить действующие программы субсидий и льгот и определить, достаточно ли они защищают малообеспеченные семьи.

Министерство энергетики ранее объясняло, что меморандум с МВФ не устанавливает новые тарифы автоматически. Речь идет о подготовке реформы энергетического сектора и механизмов адресной помощи населению.

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