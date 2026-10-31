Общего повышения пенсий в ноябре не будет, но отдельные пенсионеры получат автоматические возрастные надбавки до 570 грн. Тарифы на газ и свет для населения остаются неизменными.

Тарифы в Украине с 1 ноября пересмотрят не все - при этом части пенсионеров государство автоматически начислит возрастные доплаты. Отдельно об отопительном сезоне напомнили в Пенсионном фонде: подать заявление на жилищную субсидию можно до конца ноября.

Общего повышения пенсий в ноябре 2026 года не предусмотрено. Вместо этого пенсионеры и дальше будут получать ежемесячные возрастные надбавки - в зависимости от того, сколько им полных лет.

Кому и на сколько вырастет пенсия

Размер автоматической доплаты зависит от возраста. Пенсионерам от 70 до 74 лет начисляют 300 грн, от 75 до 79 лет - 456 грн, а людям, которым исполнилось 80 лет, добавляют 570 грн ежемесячно.

Надбавку зачисляют без дополнительных обращений в Пенсионный фонд - перерасчет выполняют автоматически. Важное условие: общий размер пенсии вместе с надбавкой не должен превышать 10 340,35 грн.

Какие тарифы остались без изменений

В ноябре стоимость газа и электроэнергии для бытовых потребителей остается на прежнем уровне. Кубометр газа по годовому тарифу «Фиксированный» стоит 7,96 грн, и эта цена действует до 30 апреля 2027 года.

Электроэнергия для большинства украинцев стоит 4,32 грн за кВт·ч. Для домохозяйств с электроотоплением действует льготная цена 2,64 грн за кВт·ч в пределах потребления до 2000 кВт·ч в месяц; все, что сверх этого объема, оплачивается по базовому тарифу.

Что нужно успеть оформить

Заявления на назначение жилищной субсидии на отопительный сезон принимают до 30 ноября 2026 года. Большинству домохозяйств перерасчет делают автоматически, но повторно подавать заявление и декларацию нужно в случае изменения состава семьи или имущественного положения.

Несмотря на неизменную стоимость энергоносителя, суммы в платежках могут вырасти из-за увеличения потребления в отопительный сезон. Поэтому тем, кто планирует субсидию, стоит не откладывать оформление на последний день.

Ранее Politeka сообщала, будет ли перерасчет пенсионных выплат с 1 ноября.

Также Politeka сообщала, кого затронет отмена надбавки к пенсии.