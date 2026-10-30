В Минюсте объяснили, при каком долге за коммуналку можно потерять единственное жилье. Границу подняли с около 170 тыс. грн до 432 350 грн, то есть 50 минимальных зарплат.

Коммунальные долги в Украине волнуют многих потребителей: действительно ли за неуплату коммуналки можно потерять единственное жилье. В Министерстве юстиции уверяют, что взыскать квартиру или дом могут только за очень большой долг, и даже тогда это не происходит автоматически.

О деталях в эфире телемарафона "Единые новости" рассказал заместитель министра юстиции Андрей Гайченко, а Минюст опубликовал письменное разъяснение. Главное изменение - с 23 октября граница долга, после которой жилье вообще могут взыскивать, стала значительно выше, чем раньше.

Какую сумму долга не трогают

Раньше порог составлял около 170 тыс. грн, теперь его подняли до более 430 тыс. грн. Точная граница - 432 350 грн, то есть 50 минимальных зарплат. Она действует с 23 октября 2026 года по закону №4833-IX. Если сумма взыскания в исполнительном производстве не превышает этой границы, на единственное жилье по общему правилу взыскание не обращают.

В министерстве подсчитали: при ежемесячной платежке в 6 тыс. грн нужно около шести лет не платить, чтобы накопить такой долг. По словам Гайченко, чтобы потерять единственную квартиру, нужно буквально постараться, а таких должников - единицы. Превышение суммы не означает автоматической потери жилья: взыскание происходит в установленном законом порядке.

Кого закон защищает дополнительно

Отдельная защита предусмотрена для военных. Пока длится военное положение и еще год после его завершения, их единственное жилье нельзя взыскивать независимо от суммы долга. Для должников на территориях активных боевых действий и временно оккупированных территориях действуют отдельные гарантии: на время военного положения снимают аресты и убирают данные из Единого реестра должников.

В то же время платить за коммуналку все равно нужно: поставщики услуг могут требовать погашения долга через суд.

Что делать, если арест не сняли

Гайченко также объяснил, как действовать, когда долг уже оплачен, но из-за технического сбоя ограничения остались. Сначала стоит позвонить государственному исполнителю: номер привязан к каждому производству и есть в базах и процессуальных документах. Можно обратиться и в единый контакт-центр исполнительной службы. По словам чиновника, технических сбоев в системе за последний год не было даже несмотря на блэкауты.

За первое полугодие государственные и частные исполнители зарегистрировали более 108 тысяч новых производств по взысканию коммунальных долгов. Наибольшую долю задолженности составляют услуги теплоснабжения.

Напомним также, что с 23 октября банковские аресты автоматически снимают после полного погашения долга, если сумма взыскания не превышает 10 минимальных зарплат, то есть 86 470 грн.