Прогноз погоды на неделю в Киевской области с 31 октября по 6 ноября показывает похолодание в конце недели: дневная температура снизится с +10° до +5°, а осадки возможны в начале и в конце периода.

предыдущий прогноз погоды для Киевщины уже предупреждал о похолодании, и новая неделя с 31 октября по 6 ноября подтверждает эту тенденцию: дневная температура постепенно снизится с +10° до +5°, а в конце периода область накроют кратковременные осадки.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневные температуры в течение недели будут колебаться в пределах от +5° до +10°, а ночные — от +3° до +7°.

В субботу, 31 октября, в Киевской области ожидается +10° днём и +7° ночью, небо будет облачным с прояснениями, а синоптики не исключают осадков.

В воскресенье, 1 ноября, воздух прогреется до +9° днём, ночью же похолодает до +6°, облачно с прояснениями, без осадков.

В понедельник, 2 ноября, столбики термометров днём удержатся на отметке +9°, ночью опустятся до +7°, облачность переменная с прояснениями, осадков не прогнозируют.

Во вторник, 3 ноября, температура днём останется на уровне +9°, ночью — +7°, небо облачное с прояснениями, без осадков.

В среду, 4 ноября, воздух днём прогреется лишь до +7°, ночью похолодает до +5°, облачно с прояснениями, осадков не ожидается.

В четверг, 5 ноября, ожидается самый холодный день недели — днём +5°, ночью +3°, облачность переменная, без осадков.

В пятницу, 6 ноября, температура немного поднимется — днём до +6°, ночью до +3°, небо облачное с прояснениями, и синоптики снова прогнозируют возможные осадки.

Самым тёплым днём недели станет суббота, 31 октября, когда воздух прогреется до +10°, а самым прохладным — четверг, 5 ноября, с максимумом лишь +5°. Перепад температур за неделю достигнет 5°. Осадки возможны дважды — в субботу, 31 октября, и в пятницу, 6 ноября.

Из-за постепенного похолодания и возможных осадков жителям Киевской области стоит одеваться теплее, особенно это касается людей пожилого возраста, а в дни с осадками — 31 октября и 6 ноября — не забывать про зонт и быть осторожными за рулём из-за скользкой дороги.

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