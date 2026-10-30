Военным нельзя самовольно заселяться в пустующие дома возле места службы: это квалифицируется как незаконное проникновение. Государство имеет законные механизмы обеспечения жильем — от служебного фонда до денежной компенсации за аренду.

Жилье для военных в Украине оформляется только через официальные механизмы — самовольно занимать пустующие квартиры возле позиций или новых баз категорически запрещено. Об этом напомнили в Сумском ТЦК и СП.

Возле места несения службы часто расположены дома, владельцы которых эвакуировались из-за боевых действий. Такое жилье может пустовать месяцами или годами, но занимать его для проживания по собственному усмотрению бойцы не имеют права.

Гражданское законодательство гарантирует неприкосновенность жилья независимо от присутствия хозяев. Отсутствие владельцев не отменяет их прав на имущество и не меняет правовой статус объекта.

Что грозит за самовольное заселение

Самовольное заселение квалифицируется как незаконное проникновение в жилье. В зависимости от обстоятельств такие действия подпадают под статью 162 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает уголовную ответственность.

Правовым основанием для занятия помещения не могут служить ни устные разрешения посторонних лиц, ни собственные предположения военных о том, что хозяева навсегда покинули населенный пункт.

В то же время у государства действительно есть специальные механизмы обеспечения армии помещениями в период военного положения. Речь идет о так называемой военно-квартирной обязанности, предусмотренной пунктом 17 части первой статьи 8 Закона Украины «О правовом режиме военного положения».

Этот инструмент позволяет расквартировывать личный состав, однако его реализация — исключительная прерогатива уполномоченных органов. Боец не наделен полномочиями выбирать пустое здание и вселяться туда самостоятельно.

Как военному законно получить жилье

Если военнослужащий оказался без места для проживания, ему следует использовать легальные механизмы. Специалисты приводят пошаговый алгоритм действий.

Куда обращаться и какие документы нужны

Подать рапорт командованию с требованием обеспечить размещение или предоставить жилье.

Проверить наличие свободных мест в общежитиях или фонде служебного жилья.

Оформить предусмотренную государством денежную компенсацию за аренду частного жилья.

Обратить внимание командования и представителей местных властей на пустующее здание поблизости, чтобы уполномоченные органы проверили его статус и возможность легального использования для нужд обороны.

Компенсацию за аренду жилья военным выплачивает государство через воинскую часть — рапорт подают на имя командира, к нему прилагают договор аренды и подтверждающие документы. Также работают жилищные сертификаты по программе «єВідновлення» для тех, чье жилье уничтожено или повреждено.

Ранее Politeka сообщала, как получить жилье для военных по «єВідновлення».

Также Politeka сообщала, кому будут предоставлять социальное жилье на льготных условиях.