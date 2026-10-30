Физическим лицам-предпринимателям не грозят штрафы от 34 000 до 59 500 гривен за наем работника без военно-учетного документа. Закон возлагает обязанность вести воинский учет только на юридических лиц - ответственность за собственные документы несет сам работник.

ФЛП в Украине можно оформить онлайн за несколько кликов, а вот с наймом работников все выглядит сложнее лишь на первый взгляд. Предпринимателям не грозят штрафы от 34 000 до 59 500 гривен за прием на работу мужчины без военно-учетного документа, пояснили специалисты по трудовому праву и кадровому учету на портале 7eminar, передает Новини.LIVE.

Закон о воинской обязанности и военной службе обязывает контролировать воинский статус наемных работников исключительно юридических лиц. Даже если работник не имеет бумажного военного билета, отказывается загружать приложение "Резерв+" и потенциально находится в розыске, работодатель в статусе ФЛП остается юридически защищенным.

Штрафы от 34 000 до 59 500 гривен, которыми обычно наказывают за трудоустройство мужчин без военных документов, на ФЛП не распространяются. Согласно статье 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, такие взыскания применяются исключительно к должностным лицам предприятий, учреждений, организаций и государственных органов. Предпринимателя по этой статье могут наказать лишь как обычного гражданина, если он лично нарушит правила собственного воинского учета.

Основание - часть 5 статьи 34 Закона Украины от 25 марта 1992 года №2232-XII "О воинской обязанности и военной службе". Она возлагает ведение персонального воинского учета лишь на руководителей юридических лиц - государственных органов, образовательных учреждений и предприятий. Этот же порядок закреплен в постановлении правительства от 30 декабря 2022 года №1487, которое является обязательным для компаний, но не создает никаких обязательств для ФЛП.

Отсутствие документов для ТЦК станет проблемой прежде всего для самого кандидата на должность. Согласно части 2 статьи 24 Кодекса законов о труде, при трудоустройстве гражданин обязан предоставить паспорт, трудовую книжку (или сведения из реестра), а в предусмотренных законом случаях - диплом об образовании, медицинские справки и военно-учетный документ. Поскольку закон не заставляет ФЛП проверять эти данные, вся ответственность за игнорирование воинской обязанности ложится на работника - именно он получит административный штраф за то, что не обновил данные или не стал на учет.

Как ФЛП обезопасить бизнес от внезапной мобилизации работника

Хотя прямых штрафов для работодателя нет, работника без документов могут мобилизовать в любой момент, что внезапно остановит работу. Чтобы защитить бизнес, специалисты советуют действовать на опережение:

письменно сообщить работнику о необходимости актуализировать данные и получить военно-учетный документ;

попросить предоставить хотя бы электронный ВОД, сгенерированный через приложение "Резерв+" или "Дію", либо его бумажную распечатку;

провести беседу и объяснить, что неурегулированный статус в ТЦК критически увеличивает риск внезапной мобилизации.

Напомним, бумажные временные удостоверения в ТЦК больше не выдают - государство полностью перешло на электронные документы. При этом старые бланки на руках сохраняют законную силу, пока гражданин самостоятельно официально не обновит информацию о себе.