ФОП оформлюють в автоматичному режимі, а подання заяви займає близько 10 хвилин.

ФОП в Україні можна зареєструвати онлайн через портал «Дія» без відвідування державних установ.

Послуга безоплатна. Під час реєстрації можна обрати загальну або спрощену систему оподаткування. Відомості про підприємця передаються до Єдиного державного реєстру, а податкова отримує інформацію автоматично.

Як відкрити ФОП через Дію

Щоб зареєструвати підприємницьку діяльність, потрібно виконати кілька кроків:

Зайти на портал «Дія» та авторизуватися в кабінеті громадянина. Відкрити послугу «Автоматична реєстрація ФОП» і натиснути «Подати заяву». Заповнити електронну форму з особистими даними. Вказати види діяльності за КВЕД. Обрати систему оподаткування та, за потреби, групу платника єдиного податку. Підписати заяву кваліфікованим електронним підписом (КЕП).

Після цього заяву автоматично передадуть до Єдиного державного реєстру. Відвідувати податкову для подання документів не потрібно.

Скільки триває реєстрація

За інформацією порталу «Дія», заповнення форми займає приблизно 10 хвилин, а автоматична реєстрація відбувається майже одразу. Повідомлення про результат надходить до особистого кабінету та на електронну пошту.

Статус заявки можна перевірити в розділі «Послуги» — «Замовлені послуги». Запис у державному реєстрі може з’явитися протягом двох робочих днів.

Що потрібно знати про податки

Під час оформлення можна відразу визначити систему оподаткування. Для першої та другої груп єдиного податку перехід на спрощену систему за загальним правилом відбувається з першого числа наступного місяця. Для третьої групи податкова вносить дані до реєстру платників єдиного податку протягом двох робочих днів після отримання заяви.

Якщо обрати загальну систему, після реєстрації потрібно врахувати додаткові вимоги до обліку доходів.

Отже, ФОП можна оформити дистанційно, якщо є електронний підпис і визначені основні параметри майбутньої діяльності. Перед поданням заяви варто перевірити КВЕДи та обрати систему оподаткування відповідно до запланованого бізнесу.