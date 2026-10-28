Мовна омбудсманка Олена Івановська пояснила, чи має українська звучати в усьому шкільному середовищі — не лише на уроках, а й на перервах, у їдальні та спортзалі.

Зміни в школах в Україні щодо мови спілкування знову привернули увагу — цього разу йдеться про те, чи зобов'язані школярі говорити українською поза уроками, на перервах та в їдальні.

Мовна омбудсманка Олена Івановська вважає, що українська мова має використовуватися в усьому шкільному середовищі: на перервах, у їдальні та спортзалі. За її словами, у Верховній Раді майже рік очікує на розгляд законопроєкт про освітнє середовище, який міг би надати вчителям додатковий правовий інструмент. Про це вона розповіла в інтерв'ю виданню «Шелтер».

Омбудсманка нагадала, що стаття 21 чинного закону визначає державною мовою освітнього процесу українську. Однак у суспільстві поширилося розуміння, що ця норма стосується лише уроків, тоді як перерви, їдальня та спортзал нібито належать до сфери приватного спілкування.

Чому українська має звучати на перервах

Івановська наголошує: школа є державною освітньою інституцією, тобто публічною сферою. Переступивши її поріг, дитина опиняється в цій сфері, і всі, кого вона зустрічає, від прибиральниці до директора, мають своєю поведінкою демонструвати повагу до законів держави.

Вона також підкреслила необхідність дотримання мовного законодавства в закладах освіти, підтримки якісного молодіжного україномовного контенту та мовної відповідальності кожної родини.

Що робити вчителям, якщо діти говорять російською

За словами омбудсманки, вчителі мають працювати з учнями через особистий приклад, виховні заходи та створення природної атмосфери для спілкування українською. «Можливо, в цей період не варто залишати їх наодинці з гаджетами, де вони гортають російськомовний контент. Варто придумувати україномовні ігри та інтерактив і самим задавати тон», — пояснила вона.

Які зміни пропонують

Законопроєкт про освітнє середовище, авторами якого є народні депутати Наталія Піпа та Олександр Корнієнко, дав би вчителям додатковий правовий інструмент, щоб діяти рішучіше. «До нас надходять скарги від вчителів, яких батьки цькують за те, що ті роблять зауваження їхнім дітям за російську мову в освітньому середовищі», — зазначила Івановська.

Вона додала, що директори шкіл по-різному розуміють поняття освітнього процесу: іноді його трактують вузько — лише як викладання навчальних дисциплін. Натомість виховання громадянина, патріота і людини, відповідальної перед законом, на її думку, є важливою частиною освітнього процесу.

Нагадаємо, раніше уповноважена із захисту державної мови наклала адміністративний штраф у розмірі 3 400 гривень на вчителя одного зі столичних ліцеїв за порушення мовного закону під час уроку.

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