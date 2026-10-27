Кабмін скасував обов'язкове виготовлення додаткового посвідчення учасника бойових дій. Тепер захисникам, які отримали статус одразу за кількома підставами, достатньо одного документа та довідки з реєстру ветеранів.

Оформлення статусу УБД для військових значно спростили — уряд прибрав колізію, через яку бійці з попереднім статусом учасника бойових дій не могли зареєструвати новий бойовий досвід.

Відповідні зміни ухвалив Кабінет Міністрів, повідомили у Львівському ОТЦК та СП. Нововведення насамперед стосуються тих, хто раніше виконував завдання з розмінування або брав участь у бойових діях на території інших держав, а після 24 лютого 2022 року знову став на захист України.

Яка проблема існувала раніше

Тривалий час військовослужбовці стикалися з ситуацією, коли наявний статус УБД за минулі заслуги блокував реєстрацію нового бойового досвіду. Попередня підстава фактично заважала оформити статус за участь у відбитті російської агресії.

Тепер військовим дозволено отримувати статус УБД на новій підставі за загальною процедурою. Це право не залежить від того, чи фігурує особа в інших положеннях статті 6 Закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Що змінилось для власників посвідчень

Оновлені правила скасовують необхідність виготовляти додаткові фізичні посвідчення. Якщо людина отримала право на статус УБД одразу за кількома різними підставами, їй достатньо користуватися одним наявним документом, а підтвердженням нового етапу бойового шляху слугуватиме офіційна довідка.

Довідку формують на основі Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Для її отримання захиснику достатньо звернутися до найближчого Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Як тепер оформити статус УБД

Процедура виглядає так: військовослужбовець звертається до ЦНАПу, залишає відповідну заяву, і на підставі даних Єдиного державного реєстру ветеранів війни отримує довідку, яка підтверджує нову підставу статусу. Окреме фізичне посвідчення виготовляти більше не потрібно.

Для тих захисників, яким система вже автоматично присвоїла статус учасника бойових дій, процедура залишається максимально спрощеною. Їм не потрібно надавати жодних додаткових підтверджувальних документів або писати окремі заяви, щоб зафіксувати кілька підстав одночасно.

Хто отримає право на повторне звернення

Нововведення відкривають шлях до відновлення справедливості для військовослужбовців, які раніше отримали офіційну відмову. Щойно зміни набудуть чинності, такі ветерани отримають законне право повторно звернутися до уповноважених органів і успішно зареєструвати статус на іншій підставі.

Чиновники окремо наголошують: зміни жодним чином не скасовують і не зменшують обсяг уже набутих ветераном пільг, соціальних гарантій та фінансових виплат. Усі раніше отримані права зберігаються в повному обсязі.

Раніше Politeka повідомляла, що посвідчення УБД не гарантує безкоштовну квартиру.