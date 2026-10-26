Подорожчання продуктів в Україні торкнулося й курячих яєць, які залишаються одним із базових товарів у споживчому кошику.

Подорожчання продуктів помітне і за цінниками в супермаркетах: станом на 25 жовтня фасовані яйця в середньому коштують близько 82 грн за десяток.

За даними Мінфін, порівняно з вереснем вартість упаковки зросла на 5,6–12,2 грн залежно від виробника. В окремих магазинах ціна вже перевищує 85 грн за десять штук.

Скільки коштують яйця в супермаркетах

Середня ціна упаковки яєць марки «Квочка» становить 81,85 грн, а «Ясенсвіт» — 81,75 грн. Водночас у торговельних мережах вартість відрізняється залежно від бренду та магазину.

За даними моніторингу, цінники станом на 25 жовтня були такими:

АТБ: «Квочка» — 68,90 грн, «Ясенсвіт» — 85,30 грн за десяток;

Auchan: «Квочка» — 84,70 грн;

Мегамаркет: «Квочка» — 85,50 грн, «Ясенсвіт» — 88,50 грн;

Екомаркет: «Ясенсвіт» — 73,50 грн;

Nonus: «Квочка» — 78,99 грн, «Ясенсвіт» — 74,99 грн.

Отже, різниця між найдешевшою та найдорожчою пропозиціями в цьому переліку сягає 19,60 грн за упаковку. Перед покупкою варто перевіряти цінники: вартість залежить від виробника й конкретної торговельної мережі.





Чому яйця дорожчають

На ціну впливають кілька чинників. Один із них — сезонність. У холодну пору року домашні господарства зазвичай виробляють менше яєць, тому пропозиція на ринку скорочується.

Ще одна причина — собівартість. Корми можуть становити 60–70% витрат на виробництво, тому зміни цін на зерно впливають на кінцеву вартість. Значення мають також витрати на електроенергію та активність експорту.

Подорожчання продуктів може тривати, якщо виробничі витрати зростатимуть, а пропозиція скорочуватиметься. Водночас подальша динаміка залежатиме від сезонного попиту, собівартості та ситуації на внутрішньому ринку.