Подорожчання продуктів помітне і за цінниками в супермаркетах: станом на 25 жовтня фасовані яйця в середньому коштують близько 82 грн за десяток.
За даними Мінфін, порівняно з вереснем вартість упаковки зросла на 5,6–12,2 грн залежно від виробника. В окремих магазинах ціна вже перевищує 85 грн за десять штук.
Скільки коштують яйця в супермаркетах
Середня ціна упаковки яєць марки «Квочка» становить 81,85 грн, а «Ясенсвіт» — 81,75 грн. Водночас у торговельних мережах вартість відрізняється залежно від бренду та магазину.
За даними моніторингу, цінники станом на 25 жовтня були такими:
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АТБ: «Квочка» — 68,90 грн, «Ясенсвіт» — 85,30 грн за десяток;
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Auchan: «Квочка» — 84,70 грн;
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Мегамаркет: «Квочка» — 85,50 грн, «Ясенсвіт» — 88,50 грн;
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Екомаркет: «Ясенсвіт» — 73,50 грн;
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Nonus: «Квочка» — 78,99 грн, «Ясенсвіт» — 74,99 грн.
Отже, різниця між найдешевшою та найдорожчою пропозиціями в цьому переліку сягає 19,60 грн за упаковку. Перед покупкою варто перевіряти цінники: вартість залежить від виробника й конкретної торговельної мережі.
Чому яйця дорожчають
На ціну впливають кілька чинників. Один із них — сезонність. У холодну пору року домашні господарства зазвичай виробляють менше яєць, тому пропозиція на ринку скорочується.
Ще одна причина — собівартість. Корми можуть становити 60–70% витрат на виробництво, тому зміни цін на зерно впливають на кінцеву вартість. Значення мають також витрати на електроенергію та активність експорту.
Подорожчання продуктів може тривати, якщо виробничі витрати зростатимуть, а пропозиція скорочуватиметься. Водночас подальша динаміка залежатиме від сезонного попиту, собівартості та ситуації на внутрішньому ринку.