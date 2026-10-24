Графік відключення світла в Київській області на 25 жовтня передбачає тимчасове знеструмлення частини Переяслава через профілактичні роботи в електромережах.

Графік відключення світла в Київській області на 25 жовтня охоплює кілька міських вулиць, де електропостачання планують припинити з 08:30 до 19:00.

Як повідомляє офіційний сайт Переяславської міської територіальної громади, роботи виконуватиме ДТЕК Київські регіональні електромережі. Їхня мета — підвищити надійність електропостачання та запобігти аваріям.

Які адреси залишаться без світла

У неділю, 25 жовтня 2026 року, обмеження заплановані за такими адресами:

вул. Заповітна: будинки 4, 8, 16, 18;

вул. Металургів: 1, 3, 5, 7;

вул. Северина Наливайка: 7, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71;

вул. Привітна: будинки 1–8;

вул. Ранкова: 50;

вул. Соборна: 84, 86, 88, 92, 94, 96–102, 104, 106, 108–133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151.

Коли відновлять електропостачання

Графік відключення світла в Київській області на 25 жовтня передбачає завершення робіт о 19:00. Водночас фактичний час відновлення подачі електроенергії залежатиме від перебігу запланованих заходів.

Мешканцям зазначених адрес варто врахувати можливе знеструмлення під час планування побутових справ. Якщо роботи завершать за графіком, електропостачання мають відновити ввечері того самого дня.

Графік відключення світла в Київській області на 25 жовтня оприлюднила Переяславська міська рада. Перед запланованими роботами рекомендується перевірити офіційні повідомлення громади на випадок змін у переліку адрес або часу проведення робіт.