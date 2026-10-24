За дев’ять місяців 2026 року Україна ввезла 14,7 тисячі тонн сала та жирової продукції — на 14,8% більше, ніж торік, із них 60,4% надійшло з Польщі.

Подорожчання продуктів в Україні торкнулося і стратегічного продукту — сала: обсяги його імпорту за дев’ять місяців 2026 року помітно зросли. Про це свідчать дані Державної митної служби, які наводить AgroReview.

Із січня по вересень Україна ввезла 14,7 тисячі тонн сала, свинячого та пташиного жиру. Це на 14,8% більше, ніж за аналогічний період 2025 року. Паралельно імпорт свинини зріс майже на 50%, що вказує на загальну тенденцію до збільшення закупівель м’ясної продукції за кордоном.

Скільки коштував імпорт і хто постачає

У грошовому вимірі імпорт сала сягнув 17,5 мільйона доларів США — це на 19% більше, ніж торік. Зростання пояснюється не лише більшими фізичними поставками, а й вищими світовими цінами та зміною структури закордонних постачальників.

Левову частку продукції везуть із Європейського Союзу. На Польщу припадає 60,4% усього імпорту сала та жирової продукції, на Німеччину — 28,1%, а на Іспанію — 8,5%. Така концентрація фактично робить український ринок сала залежним від трьох країн ЄС.

Зростання імпорту створює пряму конкуренцію для вітчизняних виробників. Українські господарства змушені пропонувати якісний продукт за доступною ціною, щоб утримати покупця. Водночас збільшення імпортних поставок тисне на валютний ринок, адже частина розрахунків за сало відбувається в доларах.

Що буде з цінами на сало далі

За прогнозами, у другій половині 2026 року темпи імпорту можуть уповільнитися, якщо українські виробники наростять переробку та підвищать ефективність виробництва. Поки ж зростання ввезення жирової продукції зберігається.

Для споживача це означає, що значна частина сала на полицях магазинів і на ринках має іноземне походження. З 14,7 тисячі тонн ввезеної продукції переважна більшість надійшла з Польщі, Німеччини та Іспанії.

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