Українці, які набули статусу ветерана чи особи з інвалідністю внаслідок війни до 24 серпня, але не отримали разову виплату автоматично, ще встигають звернутися до Пенсійного фонду. Суми залежать від категорії — від 450 до 3100 гривень.

Грошова допомога в Україні для ветеранів та інших пільгових категорій має чіткі строки звернення — у Пенсійному фонді пояснили, до якого числа ще можна подати заяву на разову виплату до Дня Незалежності, якщо гроші не надійшли автоматично.

Цьогоріч Пенсійний фонд уже профінансував разову грошову виплату до Дня Незалежності для 1 мільйона 463 тисяч осіб на загальну суму 1,6 мільярда гривень. Розмір виплати залежить від статусу отримувача й коливається від 450 до 3100 гривень.

Хто скільки отримав до Дня Незалежності

Найбільшу суму — 3100 гривень — нарахували особам з особливими заслугами перед Батьківщиною, людям з інвалідністю I групи внаслідок війни та колишнім малолітнім в’язням концтаборів, визнаним особами з інвалідністю. Особам з інвалідністю II групи виплатили 2900 гривень, III групи — 2700 гривень.

Учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності та колишні неповнолітні в’язні концтаборів отримали по 1000 гривень. Членам сімей загиблих ветеранів війни та Захисників України нарахували 650 гривень, а учасникам війни, колишнім в’язням концтаборів і особам, вивезеним на примусові роботи, — 450 гривень.

Тим, чиї дані є в реєстрах Пенсійного фонду, кошти нарахували автоматично, без особистого звернення. Цього року автоматичний механізм уперше застосували не лише до пенсіонерів, а й до ветеранів, які перебувають на обліку як отримувачі житлових субсидій або пільг на оплату житлово-комунальних послуг. Військовослужбовцям, поліцейським та особам рядового й начальницького складу гроші перерахували на рахунки військових частин за місцем служби на підставі поданої заявки.

Хто ще може подати заяву і до якого числа

Як повідомляє Inkorr, особа, яка не отримала виплату, але набула відповідного статусу до 24 серпня, може звернутися із заявою до органу Пенсійного фонду — і на це ще є час. Крайній строк подання заяви — 1 листопада поточного року.

Як оформити виплату

Для отримання разової допомоги, якої не нарахували автоматично, потрібно звернутися до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду України за місцем проживання або перебування. Із собою варто мати паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН) та документ, що підтверджує статус — посвідчення учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни чи іншої пільгової категорії.

Заяву також можна подати онлайн через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду. Після звернення фахівці перевіряють підстави для виплати, і за позитивного рішення кошти зараховують на банківський рахунок або через відділення Укрпошти.

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