Украинцы, которые получили статус ветерана или лица с инвалидностью вследствие войны до 24 августа, но не получили разовую выплату автоматически, еще успевают обратиться в Пенсионный фонд. Суммы зависят от категории — от 450 до 3100 гривен.

Денежная помощь в Украине для ветеранов и других льготных категорий имеет четкие сроки обращения — в Пенсионном фонде объяснили, до какого числа еще можно подать заявление на разовую выплату ко Дню Независимости, если деньги не пришли автоматически.

В этом году Пенсионный фонд уже профинансировал разовую денежную выплату ко Дню Независимости для 1 миллиона 463 тысяч человек на общую сумму 1,6 миллиарда гривен. Размер выплаты зависит от статуса получателя и колеблется от 450 до 3100 гривен.

Кто сколько получил ко Дню Независимости

Наибольшую сумму — 3100 гривен — начислили лицам с особыми заслугами перед Отечеством, людям с инвалидностью I группы вследствие войны и бывшим малолетним узникам концлагерей, признанным лицами с инвалидностью. Лицам с инвалидностью II группы выплатили 2900 гривен, III группы — 2700 гривен.

Участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства и бывшие несовершеннолетние узники концлагерей получили по 1000 гривен. Членам семей погибших ветеранов войны и Защитников Украины начислили 650 гривен, а участникам войны, бывшим узникам концлагерей и лицам, вывезенным на принудительные работы, — 450 гривен.

Тем, чьи данные есть в реестрах Пенсионного фонда, средства начислили автоматически, без личного обращения. В этом году автоматический механизм впервые применили не только к пенсионерам, но и к ветеранам, которые находятся на учете как получатели жилищных субсидий или льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг. Военнослужащим, полицейским и лицам рядового и начальствующего состава деньги перечислили на счета воинских частей по месту службы на основании поданной заявки.

Кто еще может подать заявление и до какого числа

Как сообщает Inkorr, лицо, которое не получило выплату, но приобрело соответствующий статус до 24 августа, может обратиться с заявлением в орган Пенсионного фонда — и на это еще есть время. Крайний срок подачи заявления — 1 ноября текущего года.

Как оформить выплату

Для получения разовой помощи, которую не начислили автоматически, нужно обратиться в ближайший сервисный центр Пенсионного фонда Украины по месту жительства или пребывания. С собой следует иметь паспорт, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (ИНН) и документ, подтверждающий статус — удостоверение участника боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны или другой льготной категории.

Заявление также можно подать онлайн через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда. После обращения специалисты проверяют основания для выплаты, и при положительном решении средства зачисляют на банковский счет или через отделения Укрпочты.

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