Мобилизация в Украине предполагает, что работник теряет право на бронирование после увольнения с критически важного предприятия.

Мобилизация в Украине и правила бронирования регулируются постановлением Кабмина №76, определяющим основания для отмены отсрочки.

Как пояснил юрист юридической компании «Приходько и партнеры» Николай Сиренко в комментарии «РБК-Украина», бронирование после увольнения обычно аннулируют автоматически в течение суток. Соответствующие сведения также должны попасть в реестры Пенсионного фонда.

При каких условиях отменяют бронирование

Основания аннулирования определены пунктом 31 Порядка бронирования военнообязанных. Перечень исчерпывающий.

В частности, бронь прекращается, если:

работник уволился;

предприятие утратило статус критически важного;

компания ликвидирована;

руководитель подал обращение об отмене бронирования.

В то же время перевод сотрудника на другую должность или в другое подразделение в пределах той же организации не является основанием для аннулирования.

Сколько длится процедура

По словам Николая Сиренко, непосредственная отмена бронирования занимает примерно 15 минут. Однако обновление данных в государственных реестрах и приложении «Действие» может длиться до двух суток.

Поэтому работодатель не всегда может сразу оформить бронь другому человеку на освободившееся место. Пока система учитывает предыдущего сотрудника в пределах доступной квоты, подать нового кандидата не получится.

Юрист советует работодателям, которые планируют заменить забронированного работника, сначала отменить действующее бронирование, а уже потом оформлять увольнение. Такой порядок поможет избежать задержек при оформлении документов.

Следовательно, после прекращения трудовых отношений право на бронирование утрачивается, хотя информация в электронных системах может обновиться не сразу.

Источник: "РБК-Украина".