Блокировка карточек из-за снятия наличных денег не происходит автоматически только потому, что человек получает большую сумму.

Блокировка карточек и ограничение операций зависят от правил банка, установленных лимитов и обстоятельств конкретной транзакции.

В 2026 году для личных счетов в Украине действует общее ограничение на выдачу наличных — до 100 тысяч гривен в сутки. Оно распространяется и на обычные зарплатные карты. В то же время банк может устанавливать более низкие лимиты на снятие средств через банкомат или одну операцию.

Сколько денег можно снять за день

Лимит Национального банка не означает, что всю разрешенную сумму получится получить за один раз. Размер выплаты зависит от настроек карты, условий финучреждения и технических возможностей банкомата.

К примеру, ПриватБанк предусматривает ограничение на снятие средств в течение трех часов, а также общий суточный лимит. В других учреждениях действуют собственные правила, поэтому единой суммы для всех карточек нет.

Важно различать выдачу наличных и безналичную оплату. Ограничение на снятие средств не означает, что человек не может рассчитываться картой за покупки в пределах доступного остатка и других действующих правил.

Почему банк может отклонить операцию

Если банкомат не выдает необходимую сумму, причина не обязательно заключается в блокировании счета. Возможно, превышен лимит на одну операцию, в устройстве недостаточно банкнот или сработало внутреннее ограничение банка.

Некоторые операции могут потребовать дополнительной проверки. Если финансовое учреждение заметило необычную активность, оно может попросить подтвердить платеж или уточнить его назначение. Само по себе снятие крупной суммы не доказывает нарушение правил.

Что делать, если нужна большая сумма

Перед снятием денег следует проверить лимиты в мобильном приложении или обратиться в службу поддержки. В некоторых банках разрешено изменять ограничения для карты в установленных пределах.

Если требуется внушительная сумма, можно уточнить возможность получения средств в кассе. При необходимости банк попросит заказать наличные деньги заранее. Однако обращение в отделение не отменяет общие ограничения Нацбанка.

Следовательно, владельцам зарплатных карт стоит заранее проверять доступный лимит. Это поможет избежать отклоненных сделок и выяснить причину проблемы, если снять деньги не удается.