В "Нефтегазе" отмечают, что даже если в доме или квартире никто не проживает, потребителям следует регулярно передавать данные, сообщает Politeka.net.

Как объясняют в компании, в случае отсутствия показаний счетчика начисления будут произведены на основе "планового ежемесячного объема потребления". Это может привести к неправильной оплате за газ, ведь операторы не учтут реальное потребление, объясняют в "Нефтегазе".

Процесс передачи показаний прост, и для этого есть несколько способов. Первый – личный кабинет онлайн. Потребители могут передавать показатели через личный кабинет на сайте "Нефтегаза". Это самый удобный и быстрый способ предоставить данные без лишних хлопот, сообщает Политека.

Кроме того, есть и способы, связанные с мобильным телефоном: отправка SMS на номер 4647; использование чат-ботов в популярных мессенджерах Telegram, Viber и Messenger; телефонные номера для передачи показаний: +38 066 300 28 88, +38 098 300 28 88, +38 093 300 28 88. Также можно воспользоваться упрощенной процедурой на сайте. Этот способ позволяет быстро и без проблем предоставить данные через веб-сайт "Нефтегаза".

При передаче показаний необходимо правильно снять показы со счетчика: записать числа на табло, исключив значения красным цветом и цифры после запятой, а также не учитывать нули, отмечают в "Нафтогазе".