У "Нафтогазі" наголошують, що навіть якщо в будинку чи квартирі ніхто не проживає, споживачам слід регулярно передавати дані, повідомляє Politeka.net.

Як пояснюють у компанії, у разі відсутності показань лічильника нарахування будуть здійснені на основі "планового щомісячного об'єму споживання". Це може призвести до неправильної оплати за газ, адже оператори не врахують реальне споживання, пояснюють в "Нафтогазі".

Процес передачі показань простий, і для цього є кілька способів. Перший - особистий кабінет онлайн. Споживачі можуть передавати показники через особистий кабінет на сайті "Нафтогазу". Це найзручніший та найшвидший спосіб подати дані без зайвих клопотів, повідомляє Політека.

Окрім цього, є і способи, пов'язані з мобільним телефоном: відправка SMS на номер 4647; використання чат-ботів в популярних месенджерах Telegram, Viber та Messenger; телефонні номери для передачі показань: +38 066 300 28 88, +38 098 300 28 88, +38 093 300 28 88. Також можна скористатися спрощеною процедурою на сайті. Цей спосіб дозволяє швидко і без проблем подати дані через веб-сайт "Нафтогазу".

Під час передавання показань необхідно правильно зняти покази з лічильника: записати числа на табло, виключивши значення червоним кольором та цифри після коми, а також не враховувати нулі, наголошують в "Нафтогазі".