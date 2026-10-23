Закуска из пекинской капусты украсит праздничный стол в кругу друзей и семьи, а главное, это блюдо быстро готовится.

Пекинскую капусту маринуют, используют в салатах и ​​закусках из-за ее нежного вкуса, также можно приготовить праздничную закуску «Тарталетки с тунцом», сообщает Politeka.net.

Рецептом праздничной закуски «Тарталетки с тунцом» из пекинской капусты поделилась фудблогер Мария Новаковская.

Какое ингредиенты нужны для приготовления закуски из пекинской капусты: тарталетки, пекинская капуста, тунец – две консервные банки, помидор, огурцы, кукуруза, майонезный соус или майонез, соль и перец по вкусу.

Как передает Политека, тарталетки можно купить готовые в магазине, также можно приготовить дома: понадобятся майонезный соус – 200 г, 1 ч.л – соли, 1 ч.л – кетчупа, 5 г – разрыхлителя, 300 г – муки.

Оставить в холодильнике на 20 минут, затем выпекать 18 - 25 минут.

Готовим начинку для закуски из пекинской капусты - из тунца слить масло, добавить 1 столовую ложку майонеза или майонезного соуса, перец соль и хорошенько перемешать.

Формируем закуску из пекинской капусты, выкладываем на тарталетки капусту, листья режем или рвем на небольшие кусочки.

Затем выкладываем начинку, сверху украшаем консервированной кукурузой, огурцом и помидором.

Помидор фудблогер предлагает очистить от мякоти для того, чтобы овощ не пустил сок и не испортил закуску из пекинской капусты.