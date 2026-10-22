Подорожание продуктов в Украине к концу осени может составить 10–20%.

Подорожание продуктов больше всего коснется молочной продукции, овощей и хлеба, прогнозируют в аграрной отрасли.

Об этом в эфире телемарафона сообщил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук. По его словам, отдельные товары могут вырасти в цене на пятую часть, а хлеб до конца года - на 6-10%.

Какие продукты могут подорожать

Больше всего рискуют прибавить в стоимости молочные товары и овощи. Часть урожая осенью закладывают на длительное хранение, а по завершении сезона сбора некоторых культур Украина начинает больше зависеть от импорта.

Это увеличивает расходы на хранение, перевозку и закупку продукции. Поэтому подорожание продуктов в холодный сезон может стать более ощутимым для покупателей.

Хлеб также может стоить подороже. По прогнозу Марчука, к концу года цены на него могут вырасти на 6–10%. Окончательное изменение зависит от затрат производителей и ситуации в энергетическом секторе.

Почему будут расти цены

Одна из причин – сезонные изменения. Когда собственного урожая определенных овощей становится меньше, на рынок поступает больше импортных товаров. Их цена зависит от стоимости закупки и доставки.

Другой фактор – проблемы с электроснабжением. Из-за атак на энергетическую инфраструктуру производители, перерабатывающие предприятия и торговые сети вынуждены использовать альтернативные источники питания. Работа генераторов требует горючего, а дополнительные расходы могут отразиться на ценниках в магазинах.

Таким образом, подорожание продуктов осенью связано не с одной причиной, а с сочетанием сезонных условий, затрат на хранение и энергообеспечение. По прогнозу эксперта, наибольшие изменения могут ощутить покупатели молочных товаров, овощей и хлеба.