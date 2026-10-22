Подорожание продуктов больше всего коснется молочной продукции, овощей и хлеба, прогнозируют в аграрной отрасли.
Об этом в эфире телемарафона сообщил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук. По его словам, отдельные товары могут вырасти в цене на пятую часть, а хлеб до конца года - на 6-10%.
Какие продукты могут подорожать
Больше всего рискуют прибавить в стоимости молочные товары и овощи. Часть урожая осенью закладывают на длительное хранение, а по завершении сезона сбора некоторых культур Украина начинает больше зависеть от импорта.
Это увеличивает расходы на хранение, перевозку и закупку продукции. Поэтому подорожание продуктов в холодный сезон может стать более ощутимым для покупателей.
Хлеб также может стоить подороже. По прогнозу Марчука, к концу года цены на него могут вырасти на 6–10%. Окончательное изменение зависит от затрат производителей и ситуации в энергетическом секторе.
Почему будут расти цены
Одна из причин – сезонные изменения. Когда собственного урожая определенных овощей становится меньше, на рынок поступает больше импортных товаров. Их цена зависит от стоимости закупки и доставки.
Другой фактор – проблемы с электроснабжением. Из-за атак на энергетическую инфраструктуру производители, перерабатывающие предприятия и торговые сети вынуждены использовать альтернативные источники питания. Работа генераторов требует горючего, а дополнительные расходы могут отразиться на ценниках в магазинах.
Таким образом, подорожание продуктов осенью связано не с одной причиной, а с сочетанием сезонных условий, затрат на хранение и энергообеспечение. По прогнозу эксперта, наибольшие изменения могут ощутить покупатели молочных товаров, овощей и хлеба.