В случае повторения отключений света мобильный оператор Vodafone гарантирует, что доступность сети останется на уровне 85-90% в течение суток.

Главной причиной сбоев в мобильной связи становится резкое увеличение нагрузки на сеть, когда абоненты массово переходят с Wi-Fi на мобильный интернет.

Vodafone отмечает, что даже при 80% работающих базовых станций они могут быть перегружены, что приводит к ухудшению качества связи и быстрому разряду батарей.

Vodafone рекомендует абонентам придерживаться ответственного использования мобильного интернета, чтобы продлить время работы сети в условиях блекаута, пишет Politeka.net.

Нужно отключить автозагрузку фото и видео, смотреть видео в низком качестве, отдавать предпочтение звонкам и текстовым сообщениям, а не интернету. По возможности нужно использовать фиксированный интернет-подключение по технологии GPON, оператор также напоминает, что стриминговые платформы позволяют загружать контент заранее и смотреть его офлайн, делится Politeka.net.

Vodafone напоминает, что в условиях кризиса мобильные операторы реализовали национальный роуминг. При отсутствии связи у одного оператора можно вручную выбрать сеть другого, сохранив свой номер и без дополнительных платежей. Однако в роуминге недоступен 4G, поэтому при первой возможности следует вернуться в сеть Vodafone.

Для владельцев современных смартфонов доступна технология VoWiFi (звонки через Wi-Fi). Это особенно полезно в укрытиях или местах без мобильного покрытия, но с доступом к Wi-Fi.

Vodafone также рекомендует убедиться, что ваш интернет-провайдер предоставляет устойчивый доступ к сети даже во время отключений. В частности, сеть Vodafone Gigabit Net по технологии GPON может работать автономно до 24 часов, а при подключении генераторов – до 72 часов. Для стабильной работы пользователям достаточно иметь пауэрбанк для роутера.