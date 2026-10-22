У разі повторення вимкнень світла мобільний оператор Vodafone гарантує, що доступність мережі залишиться на рівні 85-90% протягом доби.

Головною причиною збоїв у мобільному зв'язку стає різке збільшення навантаження на мережу, коли абоненти масово переходять із Wi-Fi на мобільний інтернет.

Vodafone зазначає, що навіть при 80% працюючих базових станцій вони можуть бути перевантажені, що призводить до погіршення якості зв'язку та швидкого розряду батарей.

Vodafone рекомендує абонентам дотримуватись відповідального використання мобільного інтернету, щоб продовжити час роботи мережі в умовах блекауту, пише Politeka.net.

Потрібно відключити автозавантаження фото та відео, дивитися відео в низькій якості, віддавати перевагу дзвінкам та текстовим повідомленням, а не інтернету. По можливості потрібно використовувати фіксоване інтернет-підключення за технологією GPON, оператор також нагадує, що стрімінгові платформи дозволяють завантажувати контент заздалегідь та дивитися його офлайн, ділиться Politeka.net.

Vodafone нагадує, що за умов кризи мобільні оператори реалізували національний роумінг. За відсутності зв'язку в одного оператора можна вручну вибрати мережу іншого, зберігши свій номер без додаткових платежів. Однак у роумінгу недоступний 4G, тому при першій нагоді слід повернутися до мережі Vodafone.

Для власників сучасних смартфонів доступна технологія VoWiFi (дзвінки через Wi-Fi). Це особливо корисно у укриттях чи місцях без мобільного покриття, але з доступом до Wi-Fi.

Vodafone також рекомендує переконатися, що ваш інтернет-провайдер надає стійкий доступ до мережі навіть під час вимкнення. Зокрема, мережа Vodafone Gigabit Net за технологією GPON може працювати автономно до 24 години, а при підключенні генераторів – до 72 годин. Для стабільної роботи користувачам достатньо мати пауербанк для роутера.