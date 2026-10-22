Графики отключения света в Киевской области 23 октября предполагают плановые ремонтные работы в Переяславской общине.

Графики отключения света в Киевской области 23 октября охватят ряд улиц города Переяслав, а электроэнергию планируют отключить с 08:30 до 19:00.

Подробный перечень обнародовал Переяславский городской совет .

Где не будет электричества 23 октября

По информации Переяславского городского совета, профилактические работы будут проводить специалисты ДТЭК Киевские региональные электросети. Цель — повысить надежность электроснабжения и предотвратить аварии в электросетях.

В список адресов вошли следующие улицы:

Богдановская: дома 1, 1/б, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9.

Верхний Вал: дом 21

Кузнечная: дома 1, 2, 2/1, 2А, 2Б, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17.

Крепостная: дома 19, 21А, 23, 25, 27, 27А, 29, 29/2, 33, 33 2, 35, 35А.

Летописная: дом 39/у.

Сикорского Михаила: дом 34

Также ограничения запланированы на Успенской улице. В список внесены дома № 1-9, 11А, 12-20, 20А, 22-26, 30, 32, 34, 36, 38, 38А, 40, 42, 44, 46, 46А, 48 и 48А.

Какие еще адреса попали в список

Электроснабжение также планируется прекратить на улице Богдана Хмельницкого по адресам № 71, 71Б и 73. В списке есть площадь Переяславской Рады, 1.

Отдельно указанные дома на улице Князей Острожских: № 1, 1а, 1в, 3-я, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. На улицы Мира под ограничения попадут дома № 14, 14А, 15, 19, 2 25, 25А, 27, 29, 30, 31, 32, 33 и 34.

Когда возобновят подачу электроэнергии

По обнародованным данным, работы должны проходить с 08:30 до 19:00 в пятницу, 23 октября. Время завершения плановое и может измениться в зависимости от течения ремонта.

Жителям следует заранее проверить свой адрес и подготовиться к временному обесточиванию.