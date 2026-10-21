Графики отключения света в Киевской области 22 октября связаны с профилактическими работами, которые проведет ДТЭК Киевские региональные электросети для повышения надежности электроснабжения.

Сообщает официальный сайт Переяславского горсовета.

По обнародованным данным, ограничения продлятся с 08:30 до 19:00. В список попали десятки улиц в городе Переяслав, селе Большая Каратуль, а также отдельные хутора. Жителям этих населённых пунктов следует заранее проверить свои адреса.

Где будут выключать электроэнергию в Переяславе

В городе работы охватят улицы Героев Днепра, Героев Крут, Днепровскую, Летописную, Музейную, Небесную Сотню, Прибрежную и Богдана Хмельницкого.

Также в список внесли переулок Береговой, где ограничения будут касаться домов 16/1 и 16/2, и Золотоношское шоссе.

На улицах Героев Днепра и Героев Крут отмечено несколько домов. В частности, на первой — номера 33Б, 37, 39, 40, 40А, 46 и 48. На второй — дома от №1 до №23, включая отдельные буквы в нумерации.

Какие адреса попали в список в Большой Каратуле

В селе Большая Каратуль обесточивание запланировано на улицах Вишневой, Цветочной, Кольцевой, Кооперативной, Луговой, Мира, Набережной, Озерной, Победы, Переяславской, Переясловской, Полевой, Садовой, Сахна, Средней, Солнечной, Шевченко и Тараса.

Графики отключения света в Киевской области 22 октября также охватывают хутор Марьяновка и хутор Плескачи, относящиеся к указанной территории.

На улице Мира в Большой Каратуле перечень особенно велик: он содержит десятки номеров, в том числе дома с буквенными обозначениями. Поэтому жителям следует внимательно сверить адрес с официальным уведомлением.

Почему будут отключать свет

ДТЭК объясняет необходимость работ профилактикой электросетей и предотвращения аварийных ситуаций. Такие меры должны помочь повысить надежность электроснабжения.

Перед началом работ рекомендуется зарядить телефоны и другие необходимые устройства. Если ваш адрес находится в списке, учтите возможное отсутствие электроэнергии в течение указанного времени.