Семья с новорожденным может выбрать: получить готовый набор из более чем 80 вещей или 8451 гривен компенсации. Объясняем, кто имеет право на помощь, куда обращаться и какие документы подавать.

Государственные выплаты для украинских семей в этом году существенно расширили, и одно из самых заметных решений касается семей с новорожденными. Речь о "Пакете малыша" — единовременной государственной помощи, вместо которой родители могут оформить денежную компенсацию в размере 8451 гривен.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины и Министерство социальной политики, сумма компенсации в 2026 году равна трем прожиточным минимумам для детей до шести лет. Поскольку этот минимум составляет 2817 гривен, выплату считают так: 2817 × 3 = 8451 гривен.

Семья самостоятельно выбирает один из двух вариантов: забрать готовый набор вещей первой необходимости или оформить денежную компенсацию. В комплекте "Пакета малыша" более 80 предметов: подгузники, пеленки, одежда, одеяло, плед, матрас, термометры, средства ухода и игрушки. Получить и бокс, и деньги на одного ребенка одновременно нельзя.

Право на помощь имеют родители новорожденного, а при установленных законом условиях — опекуны, усыновители, приемные родители, родители-воспитатели и патронатные воспитатели. Она доступна гражданам Украины, а также отдельным категориям иностранцев и лиц без гражданства, которые находятся в Украине на законных основаниях вместе с ребенком.

"Пакет малыша" обычно выдают в роддоме после рождения ребенка. Если на момент выписки набора нет, родители могут обратиться в орган социальной защиты населения или ЦНАП. Стандартный срок обращения за набором — 30 дней после рождения ребенка. Отдельные правила действуют, если ребенок родился за границей или вне медицинского учреждения.

Как оформить денежную компенсацию

С июля 2025 года назначением компенсации занимается Пенсионный фонд Украины. Подать заявление можно несколькими способами:

через портал "Дія" в составе комплексной услуги "єМалятко";

через веб-портал электронных услуг ПФУ (нужна электронная подпись);

лично в сервисном центре ПФУ;

через администратора ЦНАПа;

через уполномоченное лицо общины или военной администрации, если ЦНАПа нет;

почтовым отправлением.

Заявление на компенсацию следует подать не позднее 12 месяцев со дня рождения ребенка. Для оформления понадобятся: заявление установленной формы, паспорт, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, сведения из свидетельства о рождении и реквизиты специального банковского счета. Если нужные данные уже есть в государственных электронных реестрах, повторно подавать документы не нужно.

Деньги перечисляют на специальный банковский счет с целевым режимом использования — в частности на счет "Турбота про дитину", к которому выпущена "Дія.Картка" в банках-партнерах: ПриватБанк, monobank, А-Банк, Sense Bank и Банк Кредит Днепр. Снять компенсацию наличными или перевести ее на другую карту нельзя.

В мае 2026 года Кабинет Министров постановлением №617 от 15 мая расширил перечень категорий, на которые можно потратить средства. Среди разрешенного — детская и семейная одежда, обувь, детские товары и игрушки, книги и канцелярия, электронное оборудование, медицинские услуги, отдельные услуги по уходу и детские развлекательные заведения. Но оплатить любой товар в любом магазине не получится: все зависит от категории деятельности продавца и ограничений специального счета.

Компенсацию не назначат, если семья уже получила "Пакет малыша", заявитель отказался от новорожденного, ребенок умер до даты обращения или есть другие определенные законом обстоятельства. "Пакет малыша" не заменяет пособие при рождении ребенка: с 1 января 2026 года его размер составляет 50 тысяч гривен.

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