Зарплати у військових у 2026 році залежать від посади, звання, вислуги років та умов проходження служби.

Зарплати у військових формуються з основного грошового забезпечення, премій і додаткових винагород, якщо для них є законні підстави.

Основна сума складається з посадового окладу, виплати за військовим званням і надбавки за вислугу років. Також можуть нараховувати доплати за особливості служби та премії. Тому навіть військовослужбовці з однаковим званням можуть отримувати різні суми.

Які бойові виплати передбачені

У 2026 році для визначених категорій військовослужбовців передбачені додаткові винагороди в розмірі до 30 000, 50 000 і 100 000 гривень на місяць. Конкретна сума залежить від характеру завдань, місця їх виконання та документального підтвердження.

Окремі механізми додаткових винагород передбачають виплати до 70 000 і 170 000 гривень за виконання визначених завдань у районах, наближених до лінії бойового зіткнення, або безпосередньо на відповідних територіях. Це не гарантована щомісячна доплата для кожного військового. Нарахування залежить від установлених критеріїв і фактичного часу виконання завдань.

Для окремих категорій військовослужбовців, які виконують службові обов’язки без права на інші бойові винагороди, також передбачена додаткова виплата до 10 000 гривень пропорційно часу служби. Самого перебування в тилу недостатньо для її автоматичного призначення.

Які додаткові виплати можна отримати

Окрім щомісячного забезпечення, військовослужбовцям можуть виплачувати одноразову допомогу після першого укладення контракту. У 2026 році її розмір становить 26 624 гривні для рядового складу, 29 952 гривні для сержантського та старшинського складу і 33 280 гривень для офіцерів.

Також передбачені щорічна допомога на оздоровлення в розмірі місячного грошового забезпечення та матеріальна підтримка для вирішення соціально-побутових питань за визначених обставин.

Зарплати у військових виплачують за встановленим графіком: за інформацією Міноборони, кошти мають надходити до 20 числа за попередній місяць. Якщо фінансування військової частини затримується, виплату проводять протягом трьох днів після надходження коштів.

Точний розмір забезпечення залежить від індивідуальних обставин служби. Якщо виникли питання щодо нарахувань, військовослужбовець може звернутися до фінансової служби своєї частини.

Джерело: ТСН.