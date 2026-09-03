Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-майор Михайло Драпатий оприлюднив документ «Принципи лідерства головнокомандувача Збройних Сил України та розвитку війська в умовах війни». У ньому — вісім пріоритетів, чотирнадцять вимог до командирів усіх рівнів та вісім очікувань від штабів. Про це повідомили на сайті ЗСУ.

Служба стане прогнозованою: ротації, терміни та звільнення

Один із ключових пріоритетів — прогнозованість служби. У командуванні наголошують, що система проходження служби має враховувати потреби як війська, так і самих військовослужбовців. Йдеться про зрозумілі правила залучення до виконання завдань, підготовки, ротації, кар'єрного розвитку та звільнення зі служби.

Кадрові рішення, за новими принципами, мають ґрунтуватися на потребах армії, професійності та результатах роботи. Водночас конкретні завдання, порядок реалізації та показники виконання визначать окремими документами — тобто детальні правила з'являться пізніше.

Центр нових правил — військовий, а не техніка

Першим пунктом документа визначено людину: саме військовий є головною бойовою спроможністю. Командири повинні забезпечувати належну підготовку бійців, мінімізувати невиправдані ризики, піклуватися про поранених і родини загиблих. Рішучість на полі бою, за логікою принципів, не має перетворюватися на безрозсудність, адже кожна невиправдана втрата послаблює військо.

Турбота про військових після служби

Окремо прописано, що підтримка захисників не завершується після звільнення з армії. Військовослужбовці мають отримувати належну допомогу, реабілітацію, визнання та можливості після служби. Цю роботу планують вести спільно з Міноборони, Міністерством у справах ветеранів, органами влади, місцевим самоврядуванням і волонтерами.

Що ще передбачають нові принципи

Серед інших пріоритетів — чесність і професійна дискусія в ухваленні рішень, робота штабів на потреби війська замість зайвої звітності, швидше за ворога впровадження нових технологій та єдність усіх родів військ. У ЗСУ наголошують, що не має бути місця корупції, зловживанню владою, дискримінації та домаганням.

Що це означає для військових

Для самих військовослужбовців ключовою зміною має стати прозорість правил служби: коли й на яких умовах їх залучають до завдань, як відбувається ротація, скільки триває служба та за якою процедурою відбувається звільнення. Поки що це принципи, а не готові норми — конкретні механізми та терміни мають прописати в окремих документах.