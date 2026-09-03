Салат Олівʼє — класика новорічного столу, але цей рецепт готують з йогуртом замість повної порції майонезу, тому смак виходить легшим і свіжішим.

Рецепт ідеального салата Шуба ми вже публікували — а салат Олівʼє готується зовсім інакше й вимагає своєї особливої техніки приготування.

Салат Олівʼє — це класика новорічного столу в усіх пострадянських країнах, страва, без якої не обходилося жодне свято. Основа рецепту — відварена картопля та яйця, до яких додають м'ясо, солоні огірки, горошок і моркву. Цей варіант готують з йогуртом і майонезом одночасно, тому заправка виходить легшою за класичну, але смак лишається таким же насиченим.

Інгредієнти для салату Олівʼє

ковбаса або шинка — 220 г

картопля — 5 середніх бульб

морква — 3 великі коренеплоди

яйця — 4 великі

солоні огірки — 3 шт

заморожений горошок — приблизно 150 г (1 склянка)

йогурт — 180 мл

майонез — 60 мл

сіль і чорний перець — до смаку

Як приготувати салат Олівʼє: покроково

Картоплю, моркву та яйця покладіть в одну велику каструлю і залийте холодною водою так, щоб вона повністю покривала овочі. Доведіть до кипіння, зменшіть вогонь до середньо-слабкого і варіть із частково відкритою кришкою близько 10 хвилин.

Яйця дістаньте ложкою і одразу перекладіть у крижану воду, а овочі продовжуйте варити ще 10-15 хвилин, доки картопля й морква не стануть м'якими, коли їх проколюєш вилкою.

Злийте воду, а картоплю й моркву залиште у каструлі, щоб повністю охолонули. Після цього очистіть їх ножем для чищення овочів.

Наріжте кубиками ковбасу, картоплю, моркву, яйця та солоні огірки. Заморожений горошок залийте гарячою водою на 1 хвилину, злийте рідину і додайте до інших інгредієнтів у велику миску.

Додайте йогурт, майонез, сіль і перець за смаком. Ретельно перемішайте салат Олівʼє і за потреби відкоригуйте кількість спецій.

Подавайте салат Олівʼє одразу або, як і будь-який картопляний салат, охолодіть у холодильнику протягом години — так смак стане ще яскравішим. Зберігати готову страву можна в закритому контейнері в холодильнику до 3 днів, а заморожувати її не варто: картопля та заправка втратять текстуру після розморожування.

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